L’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat una inspecció exhaustiva dels pins per tal d‘evitar problemes tant a la ciutadania com als animals

L’Ajuntamet d’Alaquàs, a través dels serveis urbans, ha realitzat recentment una inspecció exhaustiva de tots els pins del municipi per tal de detectar la presència de nius de processionària i procedir a la seua eliminació amb l’objectiu d’evitar possibles problemes a persones i animals.

Aquests treballs de retirada en determinats pins se sumen als tractaments d’endoteràpia que des de l’Ajuntament d’Alaquàs es venen realtizant des de fa un any per tal d’evitar l’aparició d’aquesta espècie. Aquest tractament s’ha realizat en 90 pins de la població, principalment en els arbres pròxims als espais educatius. Cal destacar a més que s’està treballant també per tal de col·locar en breu trampes físiques en alguns troncs dels arbres.

Cal destacar que a més dels tractaments, és de gran importància mantindre la biodiversitat alta per tal que les espècies que poden ajudar al control d’aquesta plaga estiguen presents. Alguns dels depredadors de la processionària són les aus, per exemple apalputs (Upupa epops) i totestius (Parus spp.) o les rates penades. Per tant, la seua companyia és beneficiosa.

L’Ajuntament d’Alaquàs recorda a la ciutadania que la seua col·laboració és molt important i es demana que en cas de detectar la seua presència, es comunique als serveis urbans.

Què és la processionària del pi (Thaumetopaea pityocampa)?

Aquest insecte és un lepidòpter propi dels pinars mediterranis i forma part de la biodiversitat i de la dieta de nombrosos animals insectívors. Les erugues de la processionària s’alimenten de les fulles dels pins causant defoliacions i encara que no solen matar els arbres, els fan perdre vigor. És importat recordar que sols afecta a persones i animals en les fases larvàries.

El seu nom ve de la seua costum de les erugues de desplaçar-se en processió, una darrere de l’altra. La fase d’enterrament de les larves és la més problemàtica ja que és quan es desplacen pels troncs i terra i és el moment en què els seus pèls són urticants.