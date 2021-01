Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs reforça les actuacions en matèria de seguretat vial amb el canvi d’ordenació de trànsit en punts conflictius i el repintat i reforç de senyalística en passos de vianants i interseccions claus

L’Ajuntament d’Alaquàs ha reduït un 21% la taxa per accidents de trànsit amb persones ferides en la zona urbana durant l’any 2020. És el segon any consecutiu que es confirma aquesta tendència positiva com a resultat principalment de les actuacions dutes a terme per la Policia Local d’Alaquàs en matèria de seguretat vial i que enguany ha augmentat encara més per les restriccions de mobilitat derivades de l’estat d’alarma.

En els dos últims anys s’han dut a terme importants mesures en matèria vial amb l’objectiu de garantir la seguretat ciutadana i contribuir a la disminució del percentatge d’accidentalitat viària i les conseqüències derivades dels sinistres vials.

Una de les actuacions principals va tindre lloc en la intersecció entre Camí Vell de Torrent i carrer Jaume I. L’Ajuntament d’Alaquàs va decidir realitzar un canvi d’ordenació amb l’objectiu de reduir la sinistralitat viària que representava aquest encreuament. L’obra va consistir a més en la creació d’una rotonda així com de noves places d’estacionament. L’actuació va finalitzar al desembre de 2019 i a dia de hui, al gener de 2021, havent transcorregut més d’un any de la seua posada en marxa, no s’ha produït cap accident amb persones ferides mentre que la mitjana era abans de la seua ordenació de 2 accidents per any.

Altres de les actuacions importants en matèria de seguretat vial han sigut el repintat i reforç de senyalística en diversos punts. Durant l’any passat es va reforçar la senyalística vertical de diferents passos de vianants i es repintaren els passos de vianants de les principals avingudes amb l’objectiu de garantir la seguretat de les i els vianants. A més, la Policia Local va realitzar un esforç important en la cobertura del màxim nombre possibles de passos escolars en les hores d’accés i eixida als centres escolars.

Amb l’obertura del CEIP Ciutat de Cremona, l’Ajuntament d’Alaquàs va crear un itinerari segur per a l’accés al centre i va repintar tota la intersecció pròxima a l’entrada a més de reforçar la senyalització d’aquesta. Es va procedir també a l’actualització de la regulació semafòrica d’aquest encreuament i es va crear un carril d’espera per al gir a l’esquerra de vehicles que es dirigeixen al polígon del Bovalar amb l’objectiu de derivar el seu accés pel carrer Rincón de Ademúz i derivar tot el trànsit d’eixida del polígon per aquest vial cap a l’eixida de la població amb la finalitat d’evitar un gir a l’esquerra cap al centre docent.

S’han portat a més controls amb la finalitat de detectar la presència de persones conductores que hagueren esgotat els seus punts o que circularen sota la influència d’alcohol i/o drogues.

De l’estudi efectuat per la Policia Local d’Alaquàs sobre accidentalitat amb persones ferides destaca a l’igual que l’any 2019, que la causa principal d’accidentalitat a Alaquàs és l’omissió del senyal de prioritat de STOP que regula determinats creus del municipi. Per aquest motiu, la Policia Local d’Alaquàs recorda la importància de respectar i executar reglamentàriament els senyals de STOP així com mantindre una atenció vigilant a la conducció evitant l’ús de dispositius mòbils que poden distraure l’atenció tant de vehicles que ens precedeixen i es detenen davant un pas de vianants o un semàfor en fase roja com de qualsevol obstacle imprevist.