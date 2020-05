L’Ajuntament d’Alaquàs ha reforçat i reorganitzat en les últimes setmanes les tasques de desinfecció i neteja dels carrers

Connect on Linked in

Alaquàs ha reforçat i reorganitzat en les últimes setmanes les tasques de desinfecció i neteja dels carrers del municipi, amb especial incidència als espais i zones sensibles on es registra una major afluència de pas de famílies, menors i persones majors. Concretament s’han ampliat els punts de desinfecció, inclont accessos a zones verds com alberedes, parcs i jardins, (que continuen tancats), places i espais oberts. Es tracta d’una actuació que ve a coincidir amb el procés de desescalada i té per objectiu minimitzar el risc de contagi.

Les tasques de desinfecció són diàries i cada equip actua en uns punts concrets, amb el el fi de desinfectar: entrades al Centre de Salut, residències, edificis municipals operatius, comerços i supermercats, parades d’autobús, i altres emplaçaments que poden tindre un ús elevat. A tot això cal afegir el baldeig de boreres que es realitza barri a barri, incloint tots els carrers.

Es tracta de treballs de desinfecció del municipi que es van posar en marxa amb l’inici de l’estat d’alarma i que han comptat amb 3 equips operatius i més de 10 persones dedicades exclusivament a tal efecte. Equip humà pertanyent al departament de Serveis Urbans de l’Ajuntament i l’empresa SAV, que treballa amb un suport d’infraestructura que es compon d’una cuba d’aigualeig i dos equips de hidropresió. Es important destacar a més les tasques de desinfecció periòdica dels contenidors d’oli usat de cuina que està efectuant Limfival, l’empresa encarregada del seu manteniment.

El treball per evitar l’expansió del virus també ha comptat amb la col•laboració per part de la Unitat Militar d’Emergències (UME), que ha treballat en la desinfecció de residències, així com dels accessos al Centre de Salut, Ajuntament i dependències de la Policia Local, a més de les intervencions en punts de major afluència com grans supermercats i parades d’autobús. La col•laboració segueix en aquest sentit, un equip de treballadors de l’Ajuntament i personal de l’empresa pública ALEM han assistit recentment a una jornada formativa coordinada per la UME sobre aspectes relacionats amb les tasques de desinfecció i neteja d’espais davant la Covid19.

Des de l’Ajuntament d’Alaquàs es seguiran adoptant noves mesures segons les necessitats, tenint com a premissa atendre les necessitats dels veïns i veïnes i fent un especial esforç en protegir als xiquets i xiquetes, famílies així com també a les persones majors.

Es prega als veïns i veïnes que segueixen les indicacions establides, guardant les distàncies socials, i aplicant totes les mesures que es recomanen a través dels canals oficials.