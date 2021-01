L’Ajuntament d’Alaquàs ha tramitat des del mes d’abril de 2020 un total de 2.423 certificats, el doble que l’any passat en les mateixes dates

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs ha tramitat entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020 un total de 2.787 certificats digitals, una xifra que suposa el 96 % més respecte a l’any passat en el mateix període. Aquest augment ha vingut provocat per la necessària implementació dels serveis telemàtics a conseqüència de la Covid-19 i les recomanacions de realitzar els majors tràmits possibles a través d’Internet.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, ha volgut destacar l’esforç que la ciutadania ha realitzat per tal d’adaptar-se a aquesta situació que ha canviat inevitablement els hàbits de moltes persones i ha destacat també el treball realitzat per part del personal de l’Ajuntament per tal de garantir uns serveis públics de qualitat en aquest sentit. El primer edil ha destacat també els avantatges que el sistema de registre electrònic té, com són l’horari (ininterromput les 24h del dia), la immediatesa, no s’han de fer cues ni esperes, i que evita els desplaçaments i anima a que la ciutadania continue utilitzant-ho també per a la seua relació amb altres administracions.

A més de l’obtenció del certificat digital, l’Ajuntament d’Alaquàs va posar en marxa altres iniciatives que han tingut un gran èxit d’acollida i que s’han convertit en serveis fonamentals com és l’aplicació telemàtica per a la reserva d’espais i pagament d’entrades per a les instal·lacions municipals que ho requereixen. Es tracta d’un sistema de reserves en línia molt senzill que s’ha vingut utilitzant des de la seua creació per a tot tipus d’activitats realitzades des de l’inici de la pandèmia com són les Activitats Culturals de Tardor que varen tindre lloc al pati del col·legi públic Bonavista i totes les activitats incloses en la programació de Nadal. S’ha utilitzat també per a la reserva d’espai per a la Piscina d’Estiu i per a altres activitats esportives.

En aquesta línia destaca també la creació d’una aplicació pròpia per al control i la gestió de l’aforament en les diferents instal·lacions municipals creada per poder consultar la disponibilitat en temps real i que va permetre a l’Ajuntament gestionar l’espai de la millor manera possible respectant l’aforament permès que estableix el Ministeri de Sanitat en cada fase de la desescalada. Ara es continua utilitzant principalmente per al Mercat Ambulant dels dijous.

Altre dels serveis fonamentals ha sigut la posada en marxa del servei de sol·licitut de cita prèvia per a qualsevol de les gestions realitzades a l’Ajuntament i també per a poder ser atés pel qualsevol dels departaments municipals. La cita prèvia es pot sol·licitar a través de la pàgina web www.alaquas.org i també a través dels diferents telèfons de l’Ajuntament a disposició de la ciutadania.

La necessitat d’una comunicació eficaç i constant amb la ciutadania des de l’inici de l’estat d’alarma van dur a l’Ajuntament d’Alaquàs a adaptar tots els serveis possibles a una nova manera de treballar per tal de reduir els desplaçaments innecessaris a la ciutadania i evitar el contacte social.