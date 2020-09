L’Ajuntament d’Alaquàs i el centre de salut acorden habilitar el Centre Social Benàger per a la campanya de la vacunació contra la grip

Connect on Linked in

L’objectiu d’aquesta mesura és agilitzar i facilitar a la ciutadania l’atenció durant aquesta campanya.

L’Ajuntament d’Alaquàs i el Centre de Salut han decidit habilitar un espai del Centre Social Benàger per a la campanya de la vacunació contra la grip. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, s’ha reunit amb la coordinadora del Centre d’Atenció Primària d’Alaquàs, Begoña Ponce, per a transmetre-li la iniciativa.

La campanya de vacunació s’iniciarà el proper dilluns 5 d’octubre en horari de dilluns a dijous de 14:30 a 19.30 hores. Per tal de respectar totes les mesures de seguretat per tal de fer front al Covid-19, l’accés es realitzarà per la porta principal del centre i l’eixida per la porta del carrer Clara Campoamor.

El primer edil ha explicat en la reunió que aquesta mesura respon a un objectiu clar per tal de contribuir a millorar el funcionament del Centre de Salut. Toni Saura ha aprofitat la reunió una vegada més per informar-se de primera mà sobre l’estat del centre de salut i de les necessitats del personal sanitari i de les persones usuàries.

Aquesta mesura és una mostra més de la col·laboració i relació estreta que l’Ajuntament d’Alaquàs manté amb el Centre d’Atenció Primària per tal de conèixer la situació traslladar les demandes i preocupacions ciutadanes.

El Ministeri de Sanitat i l’Organització Mundial de la Salut han decidit avançar enguany les dates de la campanya de vacunació de la grip donat que donades les circumstàncies, la grip coexistirà amb la COVID-19 amb la que comparteix símptomes com la febra, la tos, la fatiga o el mal de cap. Per això, la vacunació començarà durant la primera setmana d’octubre.