L’AJUNTAMENT D’ALAQUÀS I ELS COL·LECTIUS FESTERS ACORDEN PER UNANIMITAT LA SUSPENSIÓ DE LES FESTES MAJORS 2020

L’Ajuntament d’Alaquàs i els col·lectius festers per a l’any 2020: Clavariesses dels Dolors, Clavaris de Sant Miquel, Clavaris en honor al Crist de la Bona Mort 25 Aniversari, Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar, Confraria de la Santíssima Creu, Junta Central de Penyes, Amics i Amigues de la Cordà, Amics i Amigues del Cant de la Carxofa, Festeres d’Alaquàs i Moros i Cristians Perolers, acordaren ahir dissabte 9 de maig, per unanimitat, la suspensió de les Festes Majors per a 2020 a causa de la pandèmia del coronavirus.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, i la regidora de festes, Sandra Conde, s’han reunit amb els representants de cadascun dels col·lectius festers que treballen en l’organització de les Festes Majors i han apel·lat a la responsabilitat de tots i totes per tal de ser conseqüents amb la realitat viscuda en aquesta situació extraordinària i amb l’objectiu de preservar la salut de la ciutadania.

Reunit també en videoconferència amb la junta de portaveus de l’Ajuntament d’Alaquàs, tots els grups polítics municipals han donat suport a la decisió adoptada.

Davant la incertesa sobre l’evolució de la situació social, econòmica i sanitària ocasionada per aquesta pandèmia i donat que es desconeix com serà la desescalada i l’evolució real de la COVID-19, tots els col·lectius festers han coincidit en suspendre les Festes Majors com una acció responsable i necessària per salvaguardar la seguretat i la salut de tota la població.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura vol agrair públicament la responsabilitat de tots els col·lectius festers d’Alaquàs així com la seua comprensió en un estat tan delicat com el que estem vivint i ha destacat que amb decisions difícils com aquestes, Alaquàs i la seua gent han demostrat una vegada més una gran maduresa, sentit de la responsabilitat i compromís.

Amb aquest acord unànime, se suspenen tots els actes programats per a estes festes, tant els organitzats pel propi Ajuntament com els organitzats pels col·lectius festers i associacions.