L’Ajuntament d’Alaquàs millora els accessos al nou col·legi públic Ciutat de Cremona

L’actuació, que contempla l’ampliació de voreres, nou enllumenat i arbrat, compta amb un pressupost de 121.361 euros.

L’Ajuntament d’Alaquàs va iniciar ahir dimarts 19 de gener les obres d’ampliació de la vorera d’accés al col·legi públic Ciutat de Cremona. L’actuació municipal, que compta amb un pressupost de 121.361 euros i corre a càrrec del Pla d’Inversions 2021 de la Diputació de València, està prevista que finalitze en un termini de cinc setmanes.

L’objectiu d’aquesta obra és fer d’aquest un espai segur per a les persones. De fet, les actuacions compleixen amb el número 11 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’Agenda 2030 per tal de garantir la seguretat, la inclusivitat i la sostenibilitat en tots els espais amb la finalitat de milllorar les condicions de vida de la ciutadania.

L’obra consisteix en l’ampliació de la vorera que envolta l’edifici del col·legi públic Ciutat de Cremona als carrers Jaume I, Camí Vell de Torrent i Doctor Fleming. Aquesta ampliació millorarà la seguretat dels dos accessos al centre i garantirà també espais més amplis per a les famílies que han de recollir les xiquetes i xiquets.

Pel que fa al carrer Jaume I, l’actuació consisteix en la conversió de la vorera existent en un nou espai de 7,80 metres d’amplària i 25 metres de longitut per tal de crear un espai previ d’accés i espera al col·legi més ampli dotat d’enllumenat públic, arbrat i una tanca de protecció al trànsit. Aquesta ampliació ocuparà part dels estacionaments en bateria existents en l’actualitat.

Respecte al tram de Camí Vell de Torrent, l’objectiu és executar una vorera d’una amplària de 3 metres de longitut i dotar-lo també d’enllumenat i arbrat.

Per la seua banda, en el carrer Doctor Fleming es té previst construir un tram de vorera front a l’accés d’educació infantil que comptarà amb 5,20 metres d’amplària i que estarà dotat també d’enllumenat, arbrat i tanca de protecció per a les famíllies que esperen o accedisquen per aquesta zona. Cal destacar que just enfront, en el costat oposat al carrer, es té previst també ampliar la vorera per tal de millorar la seguretat en l’encreuament amb Camí Vell de Torrent.

Les obres d’aquesta actuació municipal es completaran amb l’adequació per a les persones amb limitació funcional de tots els passos de vianants ubicats en l’encreuament entre els carrers Doctor Fleming i Bisbe Cervera amb Camí Vell de Torrent.