L’Ajuntament d’Alaquàs posa en marxa diferents activitats per conscienciar la ciutadania de la necessitat de fer ús de transports públics o alternatius com la bicicleta

L’Ajuntament d’Alaquàs participa un any més del 16 al 22 de setembre a les celebracions de la Setmana Europea de la Mobilitat que enguany sota el lema “Per la teua salut, mou-te de forma sostenible”, incideix en la necessitat de tindre cura de la salut, tant mental com física, vinculada amb les diferents formes de desplaçament sostenible pels nostres municipis. El Consistori reforça així el seu compromís i esforç per la mobilitat, la qualitat de vida de la ciutadania i la protecció del medi ambient.

Per aquest motiu, i per tal de contribuir a la millora de la qualitat de l’aire, recuperar l’espai públic i promoure la seguretat en la mobilitat, l’Ajuntament d’Alaquàs ha posat en marxa una programació dirigida a tots els públics i adaptada a la normativa Covid-19.

Les activitats s’iniciaran el divendres 17 de setembre al parc de la Sequieta. L’Ajuntament d’Alaquàs ha organitzat diferents tallers de reparació i manteniment de bicicletes que seran impartits pel Taller d’Ocupació Guia per Itineraris en Bicicleta. La jornada s’’iniciarà a les 17:30 hores amb un taller de reparació de punxades de pneumàtics i a les 18 hores una sessió sobre manteniment de bicicletes. A les 18:30 hores s’impartirà una segona sessió sobre punxades de pneumàtics i a les 19 hores hi haurà un altre taller de manteniment de bicicletes. Activitats totes elles que no requereixen inscripció prèvia.

Durant la jornada, l’alumnat del taller d’ocupació oferirà informació sobre els diferents itineraris ciclistes que trobem a la població així com les rutes de què podem gaudir per a desplaçar-nos cap a les poblacions veïnes. En finalitzar l’activitat, es realitzarà un sorteig amb tres motxilles que portaran un casc, una cadena i guants per a la bici i que estarà patrocinat per l’empresa Movus.

El dissabte 18 de setembre se celebrarà la tradicional Marxa Reivindicativa pel carril bici cap a València. Es tracta d’una marxa ciclista conjunta convocada pels ajuntaments d’Alaquàs, Aldaia i Xirivella en la qual totes les persones que participen es dirigiran a València en bicicleta per tal de reivindicar la construcció d’un carril a l’entrada de la ciutat de València així com millores en els transports públics. La marxa finalitzarà al complex Ciutat Administrativa 9 d’Octubre de València. Per a participar en la Marxa, és necessari realitzar la inscripció prèvia a través de l’enllaç: https://www.alaquas.org/citas_espacios/reserva.asp.

Les activitats continuaran el dimarts 21 de setembre amb les sessions formatives sobre Seguretat Vial-Vehicles Mobiilitat Personal que seran impartides per la Policia Local d’Alaquàs als Instituts de la població. A més, amb motiu del Dia Sense Cotxes que se celebra de manera oficial el dia 22 de setembre, tots dels desplaçaments que realitzen els autobusos de la Xarxa Metrobus, EMT i METROVALENCIA seran gratuïts per a totes les persones. Per tant, durant tot el dia es podrà pujar de manera gratuïta.