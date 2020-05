L’Ajuntament d’Alaquàs permetrà ajornar i fraccionar la factura de l’aigua als negocis afectats per la covid-19

Connect on Linked in

El Consistori ha arribat a un acord amb Aguas de Valencia amb l’objectiu de minimitzar els efectes d’aquesta crisi en les despeses mensuals de les persones autònomes i les xicotetes empreses.



L’Ajuntament d’Alaquàs permetrà ajornar el pagament de la factura de l’aigua de l’any 2020 tant a les persones treballadores en règim d’autònom com a les xicotetes empreses que s’hagen vist afectades per l’impacte econòmic provocat per la COVID-19. El Consistori ha arribat a un acord amb l’empresa concessionària Aguas de Valencia per tal de posar en marxa tota una sèrie de mesures extraordinàries per ajudar-los en la seua recuperació econòmica.



Gràcies a aquest conveni de pagament, els negocis que s’hagen vist afectats per aquesta crisi i que no puguen fer front a les despeses de l’aigua en aquests moments, podran fer-ho de manera fraccionada en sis quotes i sense que supose cap interés econòmic.



D’aquesta ajuda extraordinària es podran beneficiar totes aquelles xicotetes empreses a les quals l’administració les haja reconegut la prestació extraordinària per reducció d’ingressos o cessament de l’activitat i que circumstancialment, no puguen fer-se càrrec de les factures d’aquest servei durant l’any 2020. Per a fer-ho poden cridar els números de telèfon 96 151 58 81 o 963 860 638 o enviar un correu electrònic a l’adreça oficinavirtual@aguasdevalencia.es



Des què es decretara l’estat d’alarma, l’Ajuntament d’Alaquàs ha vingut treballant per posar en marxa iniciatives i ajudes urgents que minimitzen l’impacte social i econòmic provocat per la COVID-19. L’objectiu d’aquestes mesures és posar a l’abast de les persones i empreses afectades tota una sèrie d’iniciatives que contribueixen a la seua recuperació econòmica.