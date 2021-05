L’Ajuntament d’alaquàs planta 22 nous arbres i arbusts al parc de la Sequieta

Print This Post

Aquests treballs tenen per objectiu millorar i completar les zones verdes d’Alaquàs per tal d’augmentar la biodiversitat i conscienciar la ciutadania de la importància del medi ambient

L’Ajuntament d’Alaquàs està realitzant treballs de millora i adequació en diferents zones verdes del municipi dins de la seua política de respecte cap al medi ambient i l’entorn verd urbà.

Hui s’han plantat al parc de la Sequieta un total de 22 nous arbres i arbust. Per una banda s’han reposat les albizies ubicades al passeig de la part sud del parc que han sigut substituïdes per 11 arbres de l’espècie xitalpa i altres 6 crataegus. En el mateix parc s’han plantat també 2 arbres de les perruques, 2 crataegus més i una Araucària de Norfolk.

Els treballs han continuat en altres zones del municipi com és el parquing de Camí Vell de Torrent on s’han plantat 3 sureres. Al carrer Doctor Fleming, just a l’entrada del col·legi Ciutat de Cremona, s’ha plantat un Roure.

Les actuacions estan sent realitzades per l’alumnat dels programes Et formem +Actiu i Alaquàs viu en verd del Centre de Formació Francesc Ferrer Martí d’Alaquàs sota la coordinació dels serveis urbans de l’Ajuntament d’Alaquàs.