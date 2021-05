L’Ajuntament d’Alaquàs posa en marxa el curs Mindfulness per a persones amb malalties cròniques

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Són 20 les persones participants en les 8 sessions d’aquest curs gratuït que ha començat a impartir-se a les instal•lacions municipals de l’Edifici de l’Olivar II

L’Ajuntament d’Alaquàs mitjançant el seu departament de Benestar Social i la col•laboració del Centre de Salut d’Alaquàs ha posat en marxa recentment el curs terapèutic Mindfulness-Unitat del Dolor dirigit a persones amb fibromiàlgia i neuropàties cròniques

El psicoterapeuta valencià Nacho Montero-Rios és l’encarregat d’impartir de forma altruista estes 8 sessions de caràcter gratuït a les dependències municipals de l’edifici de l’Olivar II d’Alaquàs. En elles, 20 pacients del Centre de Salut d’Alaquàs que, han sigut prèviament seleccionats pels seus metges i metgesses de capçalera per participar en aquest tipus de teràpia, rebran les eines per fer front a la malaltia que pateixen i els consells per lluitar contra el patiment emocional.

Mindfulness és una tècnica de meditació que consisteix a observar la realitat en el moment present. Existeixen teràpies que usen Mindfulness dins de la seua estructura i els seus programes, com ara la Teràpia Dialèctic-Conductual i la Reducció de l’Estrés basada en Mindfulness. La seua pràctica ha demostrat efectes positius en la relació terapèutica i l’obtenció d’habilitats importants per a una bona pràctica psicoterapèutica.