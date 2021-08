L’Ajuntament d’Alaquàs realitza treballs de millora i manteniment als horts urbans

Connect on Linked in

La dotació de nou mobiliari urbà, la incorporació de noves plantes en les zones comunes i el manteniment i revisió de camins, sistema de reg i zones d’ombra són els treballs més destacats

L’Ajuntament d’Alaquàs està aprofitant els mesos d’estiu per a realitzar diferents tasques de millora i manteniment als Horts Urbans d’Alaquàs per tal de facilitar el treball de les persones adjudicatàries d’una parcel·la i continuar fomentant l’agricultura sostenible i ecològica. Una de les actuacions més importants que dóna resposta a les demandes de les persones usuaries dels horts urbans ha sigut la incorporació de nou mobiliari urbà, principalment de bancs i taules de picnic. Part d’aquests nous elements han sigut ubicats en la recent ampliació de parcel·les posada en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs. A més, durant aquests mesos d’estiu, l’Ajuntament d’Alaquàs està realitzant altres tasques de millora com ara la incorporació de noves plantes en les zones comunes així com també el manteniment de camins, de les zones d’ombra i la col·lecció de fruiteres i la revisió del sistema de reg.