L’Ajuntament d’Alaquàs realitzarà una enquesta per analitzar la incidència que la COVID-19 està tenint sobre la ciutadania

L’Ajuntament d’Alaquàs realitzarà una enquesta ciutadana per tal de conèixer com estan vivint l’estat d’alarma els veïns i veïnes i de quina manera han influït les mesures decretades en la seua vida quotidiana. L’objectiu principal d’aquesta acció és conèixer quines han sigut les seues necessitats per tal de poder elaborar un pla de futur que permeta adaptar les accions i recursos municipals a la nova realitat.

Per a la recopilació de les dades, l’Ajuntament d’Alaquàs, a través d’un equip de treball municipal, realitzarà un total de 1700 entrevistes telefòniques. L’acció s’iniciarà demà dimarts 12 de maig. Per tal que la mostra siga el més representativa possible, les entrevistes es realitzaran de manera aleatòria tant de matí com de vesprada.

Es tracta d’un sondeig totalment segur, voluntari i anònim. Les preguntes aniran totes relacionades a com estan vivint estos dies i a les necessitats detectades. Per això, es demana la col•laboració ciutadanana ja que són d’importància vital les dades arreplegades.

A més, l’Ajuntament d’Alaquàs ha habilitat un enllaç en la pàgina web municipal per a totes les persones que vulguen participar en l’enquesta i desitgen col•laborar en l’arreplegada d’informació.

Des de l’Ajuntament d’Alaquàs s’agraeix públicament el grau de responsabilitat i la implicació de gran part de la població amb les mesures preses i es demana continuar en la mateixa línia.