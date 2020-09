L’Ajuntament d’Alaquàs reforça la neteja i desinfecció als centres escolars amb un increment de 9 persones i una inversió de 100.000 euros

Print This Post

El Consistori i els centres escolars amplien la plantilla del personal de neteja i desinfecció destinada als centres escolars per tal de garantir les mesures higièniques i preventives en la lluita contra el Covid-19

L’Ajuntament d’Alaquàs així com els centres educatius concertats reforçaran la neteja i desinfecció en tots els centres escolars d’Alaquàs per tal de garantir totes les mesures de seguretat i protecció en la lluita contra la Covid-19. L’objectiu d’aquesta iniciativa en la qual el Consistori invertirà un total de 100.000 euros i que suposa un 25% més respecte al servei habitual, és garantir un entorn escolar segur de cara a l’inici de curs previst per al proper 7 de setembre.

Aquesta ampliació ha suposat la contractació de 9 persones més, que realitzaran la seua tasca durant l’horari lectiu. Prèviament a l’inici de l’activitat lectiva l’equip ja existent s’encarrega de realitzar totes les tasques d’higienització i desinfecció de totes les instal·lacions per a preparar-les per a la pràctica docent. Aquesta iniciativa permetrà que durant tota la jornada lectiva hi haja personal de neteja en cadascun dels centres, una de les prioritats actuals de l’Ajuntament d’Alaquàs.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, juntament amb la Regidora d’Educació, Marian Espert, el Regidor de Serveis Urbans, Sebastián Ruiz i el Regidor de Cultura, Fran Evangelista, s’han reunit amb totes les persones que formaran part d’aquest equip de neteja per tal de donar-les la benvinguda i recordar-les que ara més que mai, el seu treball és fonamental en la lluita contra la Covid-19.

Així mateix s’han reunit amb el personal de consergeria per a donar instruccions de cara a l’inici del curs escolar. Cal destacar que per garantir un entorn segur, els conserges s’encarregaran també de desinfectar els accessos a cada centre escolar abans del inici de les classes així com les zones comunes dels centres.