L’Ajuntament d’Alaquàs reparteix 30.364 unitats de mascaretes, 2.364 per a xiquets i xiquetes.

A primera hora del matí de hui, l’Ajuntament d’Alaquàs iniciava el repartiment de les 30.364 unitats de mascaretes higièniques, homologades, llavables i reutilitzables encarregades a través de la Mancomunitat de l’Horta Sud i destinades a la totalitat de la població d’Alaquàs. Un subministrament que hui mateix ha finalitzat i al qual l’Ajuntament ha volgut afegir una dotació específica de 2.364 mascaretes infantils per als xiquets i xiquetes fins a 9 anys.

Els materials que prèviament havien sigut preparats i empaquetats per un equip humà format per més de cinquanta persones, entre personal municipal i treballadors de l’empresa pública ALEM, han sigut repartits en cadascuna de les bústies de les 11.749 vivendes existents al municipi, deixant en l’interior d’un sobre de correspondència amb identificació del destinatari, tantes unitats com membres empadronats en cadascuna de les vivendes així com les instruccions d’ús. Es recorda que és un delicte violar la correspondència dirigida a una altra persona.

Tal i com estava previst, una vegada s’ha comptat amb la totalitat de les unitats encarregades, el personal correctament identificat, ha procedit al repartiment simultani de les mascaretes.

El consistori ha habilitat dos línies de telèfon per tal de facilitar als veïns i veïnes la consulta de dubtes i la comunicació directa d’incidències (en el cas de produir-se), sobre el repartiment de mascaretes: 662 391 716 i 674 276 002 (Horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores).

Comunicat i indicacions d’ús de mascaretes: https://www.alaquas.org/url/7djzl

Fitxa tècnica: https://www.alaquas.org/url/72dix

