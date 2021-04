L’Ajuntament d’Alaquàs s’adhereix a la candidatura d’Aldaia com a ciutat creativa de la UNESCO

L’Alcalde d’Alaquàs ha visitat hui el Museu del Palmito d’Aldaia per tal de traslladar personalment la decisió del Ple de la Corporació Municipal a l’Alcalde d’Aldaia

L’Ajuntament d’Alaquàs ha decidit adherir-se a la candidatura d’Aldaia com a Ciutat Creativa de la Unesco en el camp de l’Artesania i Arts Populars amb el projecte “Aldaia Ciutat Creativa de l’Artesania del Palmito”. El Ple de la Corporació Municipal va aprovar ahir per unanimitat aquesta iniciativa a proposta de l’Alcaldia d’Alaquàs.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, ha visitat hui el Museu del Palmito d’Aldaia per tal de felicitar l’Alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, per aquesta iniciativa i mostrar de primera mà el seu suport i traslladar-li la decisió del Ple d’Alaquàs d’adherir-se a aquesta candidatura que posa en valor un producte artesanal tan arrelat a la nostra cultura i tradició. El primer edil s’ha mostrat satistet, alhora que ha desitjat “molta sort a Aldaia per tal d’obtindre aquest reconeixement que serà molt positiu no sols per a Aldaia sinó també per a Alaquàs i tota la comarca”. L’Alcalde d’Aldaia ha agraït aquest suport “com un motiu d’energia per a seguir impulsant aquesta iniciativa de poble i comarca”.

En la sessió plenària es va donar lectura a la Declaració Institucional a través de la qual es reconeix la llarga trajectòria de més de dos-cents anys d’història en l’artesania del palmito d’Aldaia, seu del Museu del Palmito d’Aldaia (MUPA), l’únic espai museístic d’Espanya dedicat a aquesta especialitat artesanal i artística. Es tracta d’un prestigiós reconeixement en l’àmbit internacional que té per objectiu preservar i potenciar l’artesania històrica del palmito i harmonitzar-la amb les indústries culturals actuals, el disseny i les noves tecnologies.