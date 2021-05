Connect on Linked in

L’Ajuntament ha celebrat una edició especial d’aquest event per reconèixer l’esforç i el treball realitzat per totes les entitats esportives d’Alaquàs en aquesta última temporada marcada per la pandèmia

L’Ajuntament d’Alaquàs va celebrar el passat divendres 28 de maig la tradicional Gala de l’Esport. Un event que es realitza per retre homenatge a les persones esportistes més destacades de la temporada però que enguany ha cobrat especial rellevància perquè no s’han realitzat reconeixements individuals sino que s’ha premiat a cada club esportiu local per l’esforç realitzat en aquesta útlima temporada tan difícil marcada per la pandèmia i per haver sigut un exemple a seguir pel seu comportament i respecte.

La Gala va comptar amb l’amenització de l’artista Alba DM DJ, una jove promesa de la música electrònica que va ser l’encarregada de donar inici a l’acte amb una de les seues sessions. A continuació, l’Alcalde d’Alaquàs d’Alaquàs, Toni Saura i el Regidor d’Esports, Fran Evagelista van ser els encarregats de donar al benvinguda a les persones assistents per a procedir al lliurament dels guardons.

Els clubs esportius guardonats han sigut: Coratge Missions, club de Futbol Sporting Alaquàs, Alaquàs Club de Futbol Sala, Club de Petanca d’Alaquàs, Club de Lluites Olímpiques i Disciplines Associades d’Alaquàs LODA, Club Patinatge Artístic Arabesco, Royal Raket Escola de Tenis i Padel, Club Gimnàstica Bovalar Alaquàs, Club Karate Alaquàs, Club Alaquàs Caiac-Polo, Club de Ball Esportiu Alaquàs, Triculpelat Alaquàs Club de Triatló, Assocació de Futbolistes Valencia CF, AMIAR, Club de Pescadors Esportius d’Alaquàs, Club Sportiu-Xé, Club Bàsquet Vila d’Alaquàs, Club Atletisme Vila d’Alaquàs, Club Ciclista Alaquàs Club Escacs Alaquàs, Club Esportiu Endo, Club Pilota a Mà, Societat de Colombicultura i Club Caçadors d’Alaquàs.

Amb aquests guardons va finalitzar la vint-i-cinquena edició de la Gala de l’Esport d’Alaquàs que va finalitzar amb l’actuació musical d’Alba DM DJ.