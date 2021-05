Print This Post

La jove d’Alaquàs Noelia Victoria Rodríguez Quinta guanya el primer premi d’aquest certamen creat per fomentar la reflexió i la sensibilització de la ciutadania en matèria d’igualtat.

L’Ajuntament d’Alaquàs va lliurar ahir dilluns 10 de maig els premis de la primera edició del Concurs de Vídeo Curt #Passoscapalaigualtat posat en marxa per tal de commemorar el 8 de Març, Dia Internacional de la Dona. Es tracta d’una iniciativa de l’Àrea d’Igualtat creada amb l’objectiu de fomentar la reflexió i sensibilització de la ciutadania en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

En l’acte va estar presents l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i la Regidora d’Igualtat, Elena Álamo. En les intervencions es va agrair la participació de l’alumnat en aquest concurs i es va posar en valor l’esforç per haver sigut capaç de reflectir en els seus treballs audiovisuals la importància de la igualtat de gènere i aquesta reivindicació tan important.

El primer premi, dotat amb 300 euros, ha sigut per a la jove Noelia Victoria Rodríguez Quinta, alumna de l’institut Clara Campoamor. El jurat ha reconegut l’originalitat del seu treball centrat en el tema dels estereoptips, els rols de gènere i la discriminació. El vídeo es pot visualitzar en el següent enllaç: https://youtu.be/DVsMh3Grij4.

El segon premi, amb 200 euros, ha sigut per a les joves Olivia Mizrahi Muñoz i Celia Molina Garrido que van presentar un projecte que reflecteix també la importància de reconéixer els estereotips que vénen marcats per la societat així com els rols de gènere. El seu treball es pot consultar ací: https://youtu.be/KIgfIP_tYd8.

El tecer premi, dotat amb 100 euros, ha sigut per al treball conjunt de Marcos Rey Muñoz, Víctor Mora Murillo i Iván Orts Verdú, que van tractar el tema de la bretxa salarial. Es pot gaudir del seu vídeo ací: https://youtu.be/pmcLhMJivzA.

L’objectiu d’aquest concurs dirigit a la població d’entre 12 i 18 anys ha sigut fer-la partícip d’aquesta acció de conscienciació a través del disseny d’un vídeo curt que reflectisca l’esperit d’aquesta data i tot el que amb ella es persegueix. El treball audiovisual podia tractar temes com la defensa dels drets de les dones, la igualtat en qualsevol àmbit de la vida, la denúncia de discriminacions o desigualtats, l’oposició al masclisme, l’apoderament, el feminisme, la detecció de micromasclismes, la ruptura de rols i estereotips de gènere, les relacions de parella saludables entre altres. La tècnica del vídeo així com l’estil podien ser lliures i es podien utilizar tot tipus d’Apps o xarxes socials.

El jurat, presidit per la Regidora d’Igualtat, Elena Álamo i composat a més per la component del Consell Municipal dels Dones d’Alaquàs, Anna María Mora i l’Agent d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alaquàs, Mila Socuéllamos Hernández ha destacat l’originalitat i creativitat dels treballs presentats així com l’enginy lingüístic i els missatges clarament recognoscibles en els vídeos.