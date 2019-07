L’Ajuntament d’Albal es reuneix amb ACIXEA per a abordar temes de comerç i seguretat

Connect on Linked in

Amb l’inici de la nova legislatura, el govern d’Albal presidit per Ramón Marí ha iniciat diverses rondes de contacte amb els principals col·lectius del municipi per a abordar accions, escoltar les seues inquietuds i presentar als nous regidors que estaran al capdavant de cada àrea. La de Comerç té al capdavant al nou soci de govern de Marí, el regidor d’Unides-Podemos, José Arias. Per aquest motiu, aquest dijous, l’alcalde ha reunit la Presidenta i un vocal de l’Associació de Comerciants i Xicotets empresaris d’Albal (ACIXEA), Amparo Romero i Juan Paraga, al costat de l’edil delegat i l’Intendent de la Policia, Manuel Ocaña, per a abordar temes relacionats amb comerç i seguretat ciutadana.

Albal: un poble segur



“Albal és un poble segur”, així ha començat la seua intervenció l’Intendent de la Policia Local en la trobada mantinguda amb ACIXEA i el govern, on ha insistit en la responsabilitat a l’hora d’utilitzar les xarxes socials per a publicar qüestions relacionades amb vandalisme o delictes, “crear alarma social provoca inseguretat i aquest no és el cas d’aquest poble”, ha matisat.



Manuel Ocaña assegura que, “la seguretat és cosa de tots”. En aquest sentit, ha posat en valor l’alta col·laboració ciutadana que es dóna en el municipi, “que ens ha permés detindre als seus autors o persuadir del delicte en molts casos”. Ocaña ha explicat que és important assessorar els comerciants en matèria de seguretat ja que, segons apunta, molts dels delictes es produeixen per descuits o per no dur a terme accions de seguretat passiva, tals com el tancament correcte dels establiments i l’encés d’alarma, en cas de disposar d’ella.



Coincidint amb la campanya de Nadal del passat any, la Policia Local d’Albal va reforçar la seguretat en els establiments comercials a través de la campanya “Comerç Segur” amb la qual s’ha augmentat la presència policial als carrers, per a previndre possibles delictes, millorar la comunicació amb els comerciants i atendre les necessitats que puguen sorgir en els seus establiments. Se’ls va facilitar un adhesiu amb les dades de contacte de la Policia per a la ràpida localització dels agents, davant qualsevol necessitat que puga sorgir. Els comerços les tenen en els seus aparadors perquè també qualsevol veí o veïna que detecte una anomalia puga actuar amb rapidesa.



L’Associació de comerciants continua creixent

Respecte a l’àrea de comerç, la Presidenta s’ha congratulat de poder disposar, des de desembre, d’una seu pròpia que els va facilitar l’Ajuntament en l’espai Coworking i que els permet la celebració de les seues reunions i actes. Romero ha explicat al govern local que el col·lectiu ja suma més de 60 socis i que estan treballant en el calendari de projectes, tallers i activitats que duran a terme després de les vacances, entre elles, la celebració d’una nova edició de la ruta de la tapa i una assemblea de socis perquè puguen conéixer-se entre si i saber quins comerços i de quins sectors conformen el col·lectiu.