L’Ajuntament d’Albal recordarà a Ignacio Echeverría, amb un minut de silenci, en el Skatepark que porta el seu nom

Demà dijous 3 de juny es compleixen quatre anys de la mort del “heroi del patinet” en els atemptats de Londres

Amb motiu del quart aniversari de l’assassinat d’Ignacio Echeverría, l’heroi del patinet que va perdre la vida el 3 de juny de 2017, en els atemptats de Londres, l’Ajuntament d’Albal recordarà al jove, amb un minut de silenci, en el skatepark que porta el seu nom. Serà aragonesa dijous 3 de juny, a les 12.00 hores en la instal·lació esportiva, l’alcalde Ramón Marí, al costat de membres de la corporació, depositarà quatre roses en la pista, coincidint amb el quart aniversari d’aquest succés que va commocionar el món i a la societat espanyola. «La seua actuació va ser admirable, demostrant una generositat extraordinària, va posar la seua vida per davant per a protegir altres persones, un fet que a Albal no oblidarem mai”, assegura el primer edil.



El Sktepark Ignacio Echeverría compleix quatre anys de vida.- La vida d’Ignacio Echevarría va suposar un pont entre Espanya i el Regne Unit, vida que no ha deixat de bategar en els cors de tots i totes. La seua valentia li costava la mort, amb tan sols 39 anys, però municipis com Albal van posar valor el seu coratge, amb la construcció d’un skatepark que porta el seu nom i li retera homenatge.



Es va inaugurar al desembre, al Parc La Balaguera. Va ser construït en una superfície de 400 metres quadrats i 1.000 metres cúbics, amb una cura estètica i una arquitectura originada d’una subcultura urbana. Va comptar amb un pressupost de 50.000 euros, convertint a Albal en pioner a disposar d’aquesta instal·lació que reclamaven els amants del skate. En coordinació amb l’Ajuntament, l’empresa Copen Ramps, va confiar el disseny i l’execució a patinadors especialitzats a modelar rampes. Des de la seua construcció, nombrosos aficionats a aquest esport ha visitat i gaudit de la instal·lació.



Com ja fera quan es va inaugurar el Skatepark municipal, Albal comunicarà a la família el gest que demà tindrà la població amb Ignacio Echeverría i que pretén continuar donant-los suport en el dolor per la pèrdua del jove de Ferrol, convertit en heroi per a tota la societat.