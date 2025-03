L’Ajuntament d’Albal ultima els detalls del pla d’obres

Des de l’Ajuntament d’Albal ja van veient la llum els últims detalls del pla d’obres

Es seguiràn demanant recursos propis a Tragsa després d’haver seguit duent a terme actuacions de la dana, ja que era una cosa que ja tenien en ment per tal de fer servir eixa subvenció de l’estat que va únicament enfocada i destinada a la recuperació dels entorns de millora de la localitat.

Desde l’Ajuntament compten amb l’explicació de com van evolucionant els processos d’obra progressivament però no tenen un marcatge concret del temps estimat, ja que compten amb un any per fer els projectes i seguidament donar inici a l’obra.

Actualment compten amb uns projectes en vista prèviament per aprovar, concretament el del parc de la Florida ja es un dels aprovats i a continuació progressivament totes les dependències municipals per ordre de prioritat; Serveis socials i casa de la cultura; la resta aniràn fentlos progressivament al llarg de l’any per poder assumir eixa subvenció i poder donar llum verda per a que la gent veja la restitució en suficiència i una millora, després de ser aprovat en el plenari del passat dilluns.