L’Ajuntament d’Alberic entrega quasi 400 llibres a la Biblioteca de l’Institut per a fomentar la lectura i reduir despeses a les famílies

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alberic demostra un any més la seua aposta pel foment de la lectura i per això s’ha produït una nova compra de llibres per a la Biblioteca de l’Institut Consuelo Aranda. L’alcalde, Toño Carratalá; i la regidora educativa, Virginia Bruñó, lliuraren quasi 400 llibres a l’institut per afavorir la lectura i facilitar els exemplars a l’alumnat, que així no els ha de comprar.

Ho lliuraren a la cap d’estudis, Carmen Cabanes; i Robert Calabuig, el director de l’IES. Un total de 370 llibres de les editorials Anaya, Almadraba, Vicens Vives, Bromera o Tàndem, d’entre altres, que destinen a la biblioteca de l’IES i que ajudaran a reduir les despeses educatives familiars. Els llibres han sigut comprats amb fons propis de l’Ajuntament. Autors i autores com Vicent Andrés Estellés, Vicent Borràs, Alan Poe, Cervantes, Shakespeare, Homero, Jesús Cortés o Albert Hernández. “La lectura és clau per al creixement i l’ajuntament vol estar al costat de l’institut per a facilitar-ho. Amb el lliurament dels llibres, a més, facilitem a les famílies l’educació, reduint les seues despeses. En tots estos anys hem aconseguit que l’institut compte amb una biblioteca envejable”, argüeix la regidora d’Educació, Virginia Bruñó.