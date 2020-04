L’Ajuntament d’Alberic fracciona l’IBI Urbana en sis quotes per a facilitar el pagament a les famílies

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alberic vol facilitar el pagament dels rebuts a les famílies i no vol que es convertisca en un problema per les dificultats econòmiques que han aparegut per la propagació de la pandèmia del Covid-19. És per això que s’han anunciat diferents mesures econòmiques. L’última és el fraccionament del rebut de l’IBI Urbana a sis quotes. Així, les famílies que tinguen domiciliat el pagament rebran els dies 5 de juny, 6 de juliol, 5 d’agost, 7 de setembre, 5 d’octubre i 5 de novembre un rebut, facilitant així el pagament. Aquest fraccionament es realitzarà per a tots aquells rebuts domiciliats que l’import total siga superior als 50 euros.

Si la família ja ho té domiciliat, no s’haurà de realitzar cap acció i es fraccionarà de manera automàtica en sis quotes. Si no es desitja este fraccionament s’haurà de sol·licitar al servei de recaptació de l’ajuntament abans del 20 de maig de 2020 i es realitzarà el pagament normal.

Per part seua, per a les famílies que no tinguen domiciliat el pagament però vullguen acollir-se a este avantatge, l’ajuntament (que compta amb Josep Puig com a responsable de l’àrea econòmica) ha obert un nou termini perquè es puga sol·licitar i s’haurà d’emplenar un formulari de la pàgina web municipal i enviar-lo al correu electrònic alberic@mcgsl.net abans del 20 de maig de 2020. Si s’opta per no domiciliar, el termini de pagament en voluntària és de l’1 de juny al 4 de setembre.

“Ja deixàrem clar des del primer moment que les competències amb les quals compta l’Ajuntament d’Alberic s’anaven a posar al servei de la ciutadania perquè esta situació històrica que s’ha creat per la pandèmia del Coronavirus no acabe afectant més del que cal els veïns i veïnes de la nostra localitat. El fraccionament de l’IBI és un exemple. L’ajuntament existeix per a assegurar el benestar de les nostres famílies”, argumenta l’edil de l’àrea econòmica, Josep Puig. Donades les modificacions, l’Ajuntament d’Alberic ha posat en marxa un telèfon d’atenció per a respondre als dubtes.