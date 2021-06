L’Ajuntament d’Alberic rep una subvenció de 12.000 € de la Conselleria de Polítiques Inclusives

Connect on Linked in

Alberic tindrà un Pla d’Inclusió i Cohesió Social 2021-2025, impulsat des de l’alcaldia i a l’àrea de Benestar Social i amb el qual es pretén crear un document de treball per proposar les línies bàsiques de la política social per al conjunt de la població. Des de l’Àrea de Benestar Social es vol donar resposta a les diferents necessitats socials de les persones en situació de risc i exclusió social, desenvolupant el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social. El dimarts 1 de juny es va fer la primera presa de contacte per tal de planificar l’agenda i el cronograma a seguir. A la reunió van estar presents la Regidora de Personal, Isabel Beta; amb Marta Martínez, responsable de Serveis Socials d’Alberic. El Pla contempla un procés de comunicació i participació ciutadana a través d’enquestes elaborades per l’empresa Kanals Box, S.L., responsable de l’elaboració del Pla i encontres amb els diferents agents socials del municipi.

El projecte pretén conéixer la situació concreta de les persones i de les famílies d’Alberic, per tal de definir quins són els problemes de les persones i famílies i poder marcar els objectius i evitar que cap persona quede exclosa.