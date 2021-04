L’Ajuntament d’Alberic reparteix 343.000 euros en ajudes directes al seu sector productiu

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alberic està en procés ara mateix de repartiment de les ajudes directes al seu sector productiu per a combatre la crisi econòmica provocada per la pandèmia de Covid-19. En coalició amb la Diputació de València i la Generalitat Valenciana (i assumint també fons propis), el consistori que dirigeix Toño Carratalá ha entregat o entregarà en les pròximes setmanes al voltant de 252.000 euros, amb ajudes a comerços i empreses locals que se situen entre els 2.000 i els 7.800 euros. Ja l’any passat es van repartir aproximadament 91.000 euros, amb ajudes entre els 500 i els 1.000 euros, a més de reduir-se als sol·licitants la taxa del fem en un 50% i eliminar la taxa de l’ocupació de les terrasses. En total, les ajudes directes aportades per l’Ajuntament d’Alberic (en coalició amb les administracions superiors) al seu sector productiu ascendeixen a 343.000 euros.

Les ajudes directes formen part d’un conglomerat d’accions més complet que va enfilar fa ja mesos l’ajuntament alberiqueny per a fer front a la crisi. Així, també s’està desenvolupant un pla d’ocupació amb el qual es contracta desenes de persones de la localitat i que està permetent la inversió de 155.000 euros. Segons el regidor de l’àrea econòmica, Josep Puig: “A més, està previst dur a terme diferents projectes d’obres per a actuar sobre zones importants del nostre municipi i que permet dinamitzar en gran manera la nostra economia local. S’invertirà en les obres al voltant de mig milió d’euros de fons propis, com a fruit del bon estat dels comptes de l’ajuntament.

L’equip de govern sap a més que és un moment delicat per a moltes famílies, per la qual cosa la partida de Serveis Socials es va veure incrementada en 60.000 euros en 2020 i hem adquirit material per a lluitar contra la pandèmia per valor de més de 40.000 euros. En total, estem parlant d’una inversió total de l’ajuntament que ascendeix per damunt del milió d’euros”.