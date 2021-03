L’Ajuntament d’Alberic uneix forces amb els empresaris per a millor la qualificació del Polígon I2 La Marquesa

Connect on Linked in

Nova empenta al desenvolupament dels polígons industrials. L’alcalde d’Alberic, Toño Carratalá; i el regidor dels parcs empresarials, Carlos Pi, es van reunir recentment amb alguns dels representants de la nova associació que ha nascut entre els empresaris del polígon I2 La Marquesa per a millorar les instal·lacions i serveis i així aconseguir una millor qualificació, que està previst que passe a Consolidada i en un futur a Avançada.

La nova associació empresarial té previst crear un local multiespai per a potenciar la coordinació de les diferents companyies, a més d’altres novetats que es donaran a conéixer en breu. Per part seua, l’Ajuntament d’Alberic, a través de la regidoria de Polígons Industrials, ha escomés una millora de la il·luminació pública en la qual s’han injectat 90.000 euros per a la modernització, que a partir de la seua posada en marxa permetrà un estalvi del 70% del consum registrat fins ara. A més, el consistori també està treballant per a l’establiment de càmeres de vigilància per a augmentar la seguretat en la zona i evitar així possibles incidents en les empreses. “A l’ajuntament treballem braç a braç amb la nova associació, per la qual cosa preveiem un fort desenvolupament a este polígon industrial, que pot ser seu de noves empreses, que comptaran amb noves instal·lacions i infraestructures avantguardistes. La implicació municipal és total”, argumenta el regidor del rang, Carlos Pi.