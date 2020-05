L’Ajuntament d’Alboraia acorda amb representants de l’hostaleria i comerços locals importants mesures de suport

Connect on Linked in

L’ampliació gratuïta de terrasses, la reducció significativa de taxes o treballar perquè siga Alboraia destí segur turístic són algunes de les iniciatives pactades per a pal·liar les conseqüències del coronavirus

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, ha anunciat una sèrie de mesures de suport als representants d’hostalers i comerciants de Port Saplaya i La Patacona després d’haver recollit les seves propostes per escrit, estudiades junt amb eel regidor de Desenvolupament Econòmic, Sebastián Torres, i la regidora de platges, Raquel Casares. D’aquesta manera, l’Ajuntament pretén ajudar a recuperar l’activitat econòmica d’un dels principals sectors afectats per la crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19.

Gràcies a aquestes iniciatives pactades, tots els establiments hostalers d’Alboraia podran sol·licitar l’ampliació de les terrasses sense cap cost per atendre una clientela habitual respectant les distàncies de seguretat entre els usuaris. La Policia Local, directament la prefectura, s’encarregarà de gestionar les peticions per determinar ràpidament l’ampliació possible. A més, des del Consistori es pretén eliminar la taxa d’ocupació anual, si és possible per complet per a 2020, al costat de la reducció significativa de les taxes de fem, donats els mesos de tancament o mínima activitat provocats per les mesures de prevenció de l’Estat d’Alarma.

Pel que respecta als quiosquets de platja, el secretari de l’Ajuntament treballarà amb els concessionaris per estudiar com ajudar-los a reduir o ajornar despeses com el cánon, entre altres, per la previsible reducció de la temporada i les restriccions del servei, de manera que puguen mantenir l’activitat amb el menor percentatge de pèrdues possible. A més, se sol·licitarà a Delegació de Costes l’augment de la grandària de les terrasses i superfície per a les ombrel·les i hamaques per a garantir les mesures de distanciament sense que repercutisca en una reducció important d’unitats d’aquestes.

L’alcalde ha traslladat als representants “el compromís de l’Ajuntament per promocionar el comerç i l’hostaleria locals i ajudar a les nostres platges i establiments per ser considerats destinació turística segur”. En aquest sentit, a més de les mesures econòmiques, recursos com el periòdic municipal, el llibret de festes i tots els mitjans de promoció de les festes que han sigut suspeses per seguretat es derivaran a la promoció del comerç i hostaleria local. S’intensificarà la col·laboració municipal per ajudar en el procés de modernització digital dels comerços tradicionals que així ho vullguen. A més es continuarà subministrant material de protecció tant per a comerciants com per a clients.