L’Ajuntament d’Alboraia aprova el Pressupost Municipal de 2021 per 28 milions d’euros

La inversió destaca en ajudes directes a comerços i autònoms, augmenta les ajudes d’emergència i en general la despesa en serveis socials i potència el municipi com a destinació turística segura, a més de fer front a altres quatre milions més de deute acumulat.

El Ple Municipal de l’Ajuntament d’Alboraia ha tirat avant els Pressupostos Municipals de 2021 amb els vots a favor del PSOE i les abstencions d’Esquerra Unida, Compromís, Ciutadans i el Partit Popular. Únicament va votar en contra Vox per contemplar el pressupost d’una partida per a activitats d’igualtat. El pressupost aprovat ascendeix a 27.806.987,42 euros i pretén fer front a la crisi del COVID reforçant els Serveis Socials i invertint més de 200.000 euros que, al costat del Pla Resistir de Conselleria i Diputació, sumen quasi un milió d’euros en les ajudes directes a comerços, hostaleria i autònoms. A més s’inverteix en Turisme per a continuar posicionant a la localitat com una destinació turística segura, potenciar la sostenibilitat i la cura al medi ambient i continuar reduint el deute acumulat.

La proposta referent a la Relació de Llocs de Treball del consistori, consensuada amb els sindicats, també va ser aprovada, en aquesta ocasió amb els vots a favor de PSOE, Esquerra Unida, Compromís i Ciutadans i les abstencions del PP i Vox. D’aquesta manera, es dóna llum verda a diversos canvis de promoció interna, la reclassificació i creació d’alguns llocs.

Per unanimitat es va acordar modificar l’ordenança de guals, per la qual s’afig un punt que pretén avançar en la regularització d’aquestes autoritzacions mitjançant la bonificació del 90% de la sanció si se sol·licita el gual en un termini de 20 dies. També amb el suport de tots els grups polítics es va ratificar el conveni anual amb el Centre de Formació de Persones Adultes (EPA), que es va renovant des de 2017. El regidor d’Educació va expressar el seu agraïment a la labor i dedicació del professorat als seus 238 alumnes, agraïment al qual es va unir tota la Corporació Municipal. A més, va tirar avant el nomenament del jutge de pau substitut amb el vot a favor de tots els grups, excepte l’abstenció de Compromís.

Seguidament, van rebre llum verda per unanimitat diverses propostes relatives a neteja i gestió de residus: l’ampliació del servei per a incorporar el cinquè contenidor (l’orgànic), que iniciarà una prova pilot en el nucli de La Patacona i més tard s’estendrà a tot el terme municipal; l’augment dels serveis de neteja en els centres educatius municipals i la Ciutat de l’Esport a causa del COVID i l’execució de la millora econòmica del contracte d’FCC per a l’adquisició de nous contenidors (per a platges a l’estiu, Falles o les Festes Patronals), la neteja d’un solar en La Patacona i la compra d’un furgó amb hidronetejadora de suport als serveis municipals.

Després d’una moció elevada a institucional presentada pel Partit Popular en relació amb el suport de l’execució de les mesures del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, l’alcalde, Miguel Chavarría, va donar comptes relatius a la labor de Serveis Socials (amb 41 ajudes directes aquest mes) i Igualtat (destaca la campanya del 8M), a més de confirmar que actualment només hi ha dos casos actius de coronavirus a Alboraia i demanar al veïnat que continuen mantenint les precaucions fins a completar la vacunació ja iniciada en el municipi.