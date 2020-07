L’Ajuntament d’Alboraia aprova una bonificació fiscal a les cases de poble tradicionals, amb i sense protecció, i a les instal·lacions particulars d’energia solar

El Ple de l’Ajuntament també insta l’UTE Piscina Coberta Municipal a reobrir al més prompte possible

Ahir es va celebrar la sessió ordinària del Ple Municipal, en el qual es van aprovar els assumptes dictaminats per les comissions, i les mocions presentades pels diferents grups polítics.





La Corporació Municipal va aprovar un tràmit, per a agilitar la pròxima construcció de l’Institut nou en la Patacona.





D’altra banda, es va acceptar el protocol contra la COVID-19 presentat per la Piscina Coberta Municipal, que va passar pel ple a petició de l’empresa concessionària, i se li va instar a obrir les seues instal·lacions com més prompte millor.





Amb l’única abstenció de Vox, es va aprovar una modificació de l’ordenança fiscal dels impostos sobre construccions, instal·lacions i obres, que bonificaran les obres de reforma a les cases de poble tradicionals del centre històric, amb protecció fins al 90% o fins i tot sense ella, el 40%. També, entre altres, es bonificarà l’impost en un 90% la instal·lació d’energia solar en cases i edificis.





Respecte a les mocions, es van declarar institucionals una moció en suport a l’atenció primària i la salut pública, a proposta del grup Compromís; una moció que sol·licita a la Conselleria que Alboraia tinga les consultes d’especialitats assignades en el Centre del carrer Alboraia, i no en Pare Porta com ara, per les dificiles connexions existents amb aqueixa zona de València, a proposta del grup de Ciutadans, i la moció per a demanar a la Diputació que s’augmente la dotació pressupostària destinada a erradicar el mosquit tigre i la mosca negra, proposta pel grup Popular.





Finalment, es va aprovar amb l’abstenció (Vox) sol·licitar al Ministeri de Foment que finalment resolga a favor la reclamació d’una agricultura per l’afecció a un camp en producció d’una torre d’alta tensió que ha de traslladar-se després de l’ampliació de la V-21, a proposta de Compromís. L’alcalde va destacar, no obstant això, que el ministeri estava atenent convenientment la reclamació i li confirmaven durant el mateix ple que ja estan redactant un nou projecte. També es va aprovar la moció presentada per Ciutadans per a instar el Govern d’Espanya a promoure reformes legals contra l’ocupació d’habitatges, amb les abstencions d’Esquerra Unida i Compromís.

Després del ple i en el torn de preguntes del públic una veïna va agrair a la corporació i a l'alcalde les atencions rebudes per l'equip de serveis socials per a pal·liar els seus problemes de salut i dependència.