L’Ajuntament d’Alboraia col·labora amb veïnes i veïns per a elaborar màscares per a comerços locals i persones vulnerables i de risc

Un grup de voluntariat format per veïnes i veïns d’Alboraia està col·laborant amb l’Ajuntament en la confecció de màscares i altre material sanitari i protector per a fer front a la pandèmia COVID-19. De moment, són 8 les persones que es troben desenvolupant el seu bon fer en la costura des de fa una setmana a partir d’un model repartit pel Consistori, un número que es troba en creixement amb més voluntaris i voluntàries als quals pròximament se’ls entregarà el material.

La cadena de producció és senzilla: l’empresa local de moda infantil, Lolín Carrión, que dirigeix Julián Martínez, dóna tela sanitària i gomes. L’Ajuntament reparteix aquest material entre les veïnes i els veïns que s’han animat a col·laborar i, una vegada fetes, la Policia Local i personal qualificat de la institució pública recullen el resultat per a distribuir-lo.

Aquestes màscares són destinades als comerços de la localitat per a protegir-se en la feina diària de cara al públic, així com a ciutadans d’alt risc. A més, màscares i guants, entre altres materials, s’han repartit en pisos d’acolliment de persones vulnerables o en risc d’exclusió social.

En total, ja són 350 màscares que amb les seues mans han cosit i planxat Amparo, Conxa, Rosa, Manoli, Maribel, Toni, Gloria i Jorge, un grup de persones unides per la música que han decidit col·laborar. Les persones que vulguen sumar-se a la causa poden contactar amb l’Ajuntament via telefònica (96 317 17 00) i rebran el material pròximament.

Aquesta labor està secundada per Laura i Ángel, dos veïns d’Alboraia que també estan ajudant a la causa amb les seues impressores 3D en una iniciativa que s’emmarca dins del moviment coronavirusmakers, en la qual també participa l’empresa local Oceano Naranja Fab Lab Valencia, els qui ja han donat viseres antisalpicadura de pvc per a les brigades i contractes municipals i per a la Policia Local.

Altres companyies del municipi també s’han sumat a aquesta ajuda solidària. Lolín Carrión ha estat proporcionant 200 màscares diàries elaborades en els seus tallers per a reforçar la protecció del personal sanitari, de seguretat, de neteja i Serveis Socials. En la mateixa línia han actuat la distribuïdora farmacèutica local Global Vero proporcionant més gel hidroalcohòlic desinfectant a la Policia Local i Farga Martí S.L., amb 40 màscares d’autoprotecció, nivell FFP3.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, ha agraït en nom de la localitat i de l’Ajuntament “tot l’esforç i la solidaritat demostrada per tots els veïns i veïnes que, bé particularment o des de les seues empreses, estan col·laborant amb l’Ajuntament perquè cap treballador o treballadora o persona de risc quede sense protecció”. El primer edil ha aprofitat, també, per a donar les gràcies a tota la població “per seguir les indicacions i quedar-se a casa per a facilitar la labor dels serveis públics i evitar la propagació del coronavirus”.