L’Ajuntament d’Alboraia consciència amb les activitats del Dia internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona

El Consistori presenta els actes previstos per al 25 de Novembre amb la finalitat de conscienciar a la ciutadania amb la campanya “Alboraia està amb tu. NO estàs sola”

La programació que mostra l’Ajuntament té un caràcter transversal, impulsada per l’àrea d’Igualtat, amb la implicació de les regidories de Joventut, Cultura, Comerç i Seguretat Ciutadana, així com la implicació i col·laboració de diferents associacions i col·lectius de la localitat.

“A Alboraia tenim un compromís clar en favor de la igualtat de gènere i en contra de la violència contra la dona, per aqueix motiu, hem dut a terme diferents activitats dirigides a tots els públics per a ajudar i facilitar eines per a detectar la violència masclista”, comenta el primer edil, Miguel Chavarría.

La regidora d’Igualtat, Zeudy Estal afig que des de les diferents regidories d’Igualtat i Joventut, “es continuen fent activitats i promovent accions per a conscienciar i sensibilitzar sobre la violència de gènere.”

La programació inclou un curs de defensa personal femenina en la Ciutat de l’Esport impartit per la Policia Local d’Alboraia els dies 13, 20 i 27 de novembre. Aquest curs que ja està complet, ha sigut impartit en diferents ocasions per la Policia del municipi i sempre té un gran èxit de participació.

D’altra banda l’associació de ‘Dones Feministes d’Alboraia’ i amb la col·laboració de la regidoria de Cultura i la d’Igualtat, han organitzat l’exposició: “Estesa de Dol” de Lilo Do Mar a la Casa de Cultura, que es podrà gaudir fins al 30 de novembre.

Així doncs les regidories d’Igualtat i Joventut han posat en marxa altres dues iniciatives per a les persones més joves del municipi, un taller d’elaboració de samarretes serigrafiades que tindrà lloc el 19 de novembre a les 17 hores en l’Espai Jove i un concurs fotogràfic amb el mòbil, “Dona’m una història” que finalitzarà el procés d’inscripció el 21 de novembre.

El 24 de novembre es realitzarà a les 19 hores una manifestació per la localitat coorganitzada per la Regidoria d’Igualtat i Joventut, i les associacions i col·lectius de la localitat com: AAVV Palmaret, Associació d’alumnes de l’Escola de Persones Adultes d’Alboraia, Associació feminista mixta Cercle Feminista, Col·lectiu Dones Feministes d’Alboraia, Rosella, Sembrant Camins, Associació Mestresses de casa Tyrius i Voluntaris de la Mar.

L’endemà, el 25N, la regidoria de Comerç se sumarà a aquestes iniciatives d’Igualtat amb la campanya “Comerços d’Alboraia contra la Violència de Gènere”, finançada per la Diputació de València. On es repartiran borses plegables i tríptics informatius en el Mercat Municipal a partir de les 10 hores i fins a finalitzar existències. Més tard, a les 12 hores a la porta del Consistori, tindrà lloc la lectura del manifest i una concentració oberta a tota la ciutadania com a mostra de rebuig i denúncia cap a la violència contra les dones.