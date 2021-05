Connect on Linked in

El premi serà de 1000€ i un accèssit de 300€ i serà l’imatge per presentar les activitats de juliol

L’Ajuntament d’Alboraia convoca un any més el seu concurs de cartells amb un premi de 1000€ i un accèssit de 300€. Com a novetat en aquesta edició, el cartell guanyador serà la imatge gràfica per a presentar les activitats de Juliol 2021. Cada artista podrà presentar fins a dos propostes de cartell. Sobre la temàtica es valorarà positivament referències a elements de la cultura d’Alboraia així com la inclusió i la igualtat de gènere. Els cartells podran realitzar-se en qualsevol tècnica, en format vertical amb unes mesures de 50×70 cm. El termini és fins al 4 de Juny a les 14 hores.

Es pot consultar tota la informació en les bases mitjançant la web www.alboraya.es