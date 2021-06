L’Ajuntament d’Alboraia es reuneix amb la Unió de Llauradors i Ramaders per a traçar una línia d’acció comuna en benefici de l’agricultura local

Connect on Linked in

El Consistori ha compartit amb el sindicat les iniciatives realitzades en matèria agrícola, gastronòmica i turística en col·laboració amb el Gremio de Horchateros, el Consell Agrari i els agricultors del municipi

L’Ajuntament d’Alboraia i la Unió de Llauradors i Ramaders han mantingut una reunió per a establir un pla d’acció, comunicació i coordinació comú dirigit a beneficiar a les persones que es dediquen a l’activitat agrícola i especialment al cultiu de la xufa i l’elaboració d’orxata. La trobada ha tingut lloc amb Carlos Peris, secretari general de la citada organització i Miguel Chavarría, alcalde d’Alboraia, i Raquel Casares, regidora de Medi Ambient, Defensa de l’Horta i Foment de l’Activitat Agrícola i de Turisme i algunes tècniques del departament.

En aquest sentit, tant Chavarría com Casares van entregar al sindicat la documentació sobre els projectes sobre l’horta que impulsen en col·laboració amb la fundació Assut. Per exemple, l’estudi sobre les parcel·les sense cultiu, sobre la mena de cultius que predomina en l’horta del municipi o la forma d’explotació. A això se li suma el Pla Agrícola Municipal, que va establir, en consens amb els agents del sector, una sèrie de punts a desenvolupar. Entre ells es troba la sol·licitud de la reducció del mòdul fiscal de la xufa, un objectiu que també està perseguint la Unió, a més del Consistori.

També es van explicar els treballs que es realitzen conjuntament amb el Gremio de Horchateros i la Denominació d’Origen. Es va parlar dels avanços en la reducció de l’IVA de l’orxata, i el possible impuls a aquestos fins que pot suposar la incorporació del segell Iberian Real Food de People are Science per al foment de l’orxata sense sucre. Aquestes iniciatives també fomenten l’activitat turística que el municipi intenta fer valdre a través del Decret de Municipi Turístic, que contempla el Pla de Destinació Turística Intel·ligent que actualment s’està duent a terme des del consistori amb la col·laboració de tots els agents socials i entre els quals es troben molt especialment els productors d’orxata.

Raquel Casares ha destacat la satisfacció del consistori i el sindicat per “haver traçat una línia d’acció comuna per a perseguir totes les millores possibles per al sector”, una línia de treball que pretén ajudar al sector més emblemàtic d’Alboraia, i que “portem impulsant des de fa anys”. A més, la regidora ha recordat els beneficis que reporta “de manera indirecta per al sector turístic que tota la cadena, des de la persona que treballa la terra fins al consumidor i el turista, estiga impregnada de valor positiu cap a aquests espais de treball i el paisatge tradicional que conformen.