L’Ajuntament d’Alboraia formarà i contractarà 24 persones durant un any amb el Taller d’Ocupació 2021-2022

l Taller d’Ocupació obrirà les seues inscripcions al desembre

Un total de 24 persones formaran el Taller d’Ocupació 2021-2022 ‘Suport oficines de turisme i joventut d’Alboraia’. Aquesta iniciativa, gestionada des de la regidoria de Desenvolupament Econòmic i Treball de Sebastián Torres, combina formació i ocupació i es vertebrarà en dues especialitats: la informació juvenil i la promoció turística local i la informació al visitant. D’aquesta manera, reforçaran la labor que es realitza diàriament des de la regidoria de Joventut que encapçala Zeudy Estal Daries i la de Turisme, encapçalada per Raquel Casares Dolz.

A través d’aquestes ajudes, les persones contractades formaran part de la plantilla de l’Ajuntament d’Alboraia durant dotze mesos: una persona que dirigisca el projecte, dos docents per a cadascuna de les especialitats del taller d’ocupació, un lloc d’auxiliar administratiu i un total de 20 alumnes i alumnes, que es repartiran en grups de 10 entre les dues especialitats.

Les ofertes d’ocupació es realitzaran per sondeig des del Espai Labora, un llistat que serà remés a l’Agència de Desenvolupament Local del municipi. Aquest departament contactarà amb les persones seleccionades perquè presenten la documentació requerida a través de la seu electrònica. Les bases i tota la informació del procés es troben en la secció d’ús d’aquesta web i en la pàgina web de Labora.

El Taller d’Ocupació 2021-2022 començarà al desembre, i es durà a terme a través de la línia de subvenció del pressupost del Servei Valencià d’Ocupació i Formació de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alboraia. Un pressupost de 482.716,80€ cofinançat amb

el Fons social Europeu dels quals 292.252,80€ és per al pagament dels salaris dels alumnes i una aportació municipal de 30.000€, la qual cosa ascendeix a un total del projecte de 512.716,80 euros.

D’una banda un objectiu del projecte és millorar els serveis municipals dirigits al turista mitjançant informació turística en destí i en Internet i a la població jove i per l’altre, millorar l’ocupabilitat dels joves de la localitat d’Alboraia mitjançant el reforç de les oficines de Turisme i Joventut.

Amb aquest projecte es pretén reforçar l’Oficina de Turisme del centre històric sent una oficina amb caràcter permanent per a millorar els serveis municipals dirigits al turista, millorar la imatge turística del municipi, captar nous fluxos de visitants, dinamitzar la participació de la població, reforçar la cooperació i coordinació dels departaments de l’Ajuntament per a elaborar, recolzar i executar iniciatives de contingut turístic, posar en valor el patrimoni local, i donar millor atenció al visitant de la localitat.

Per l'altra part amb el reforç de l'Oficina de Joventut es pretén organitzar i gestionar serveis d'informació per a joves que responguen als interessos i necessitats d'aquest sector de la població desenvolupant accions d'informació, orientació, dinamització de la informació, promovent activitats socioeducatives en el marc de l'educació no formal orientades a fer efectiva la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament integral dels joves amb l'objectiu de millorar la seua ocupabilitat i crear un espai en el qual puguen estar informats, compartir experiències, estimular l'associacionisme i l'emprenedoria.