L’Ajuntament d’Alboraia habilita en el municipi una base per a 3 ambulàncies TNA assignats a Ambulancias Edetanas S.L. i al departament Hospital Clínic-Malvarrosa

L’Ajuntament d’Alboraia i Ambulancias Edetanas S.L. han acordat la instal·lació d’una base per a 3 ambulàncies TNA (Transport No Assistencial) de 12 hores, juntament amb el SVC (Suport Vital Bàsic), la qual ja es troba en funcionament. Aquesta empresa forma part de la UTE Ambulancias Ayuda, adjudicataris de l’últim concurs del Transport Sanitari i que s’encarreguen del departament de l’Hospital Clínic-Malvarrosa, en el qual Alboraia es troba integrat.



El terreny cedit està situat al costat de les instal·lacions de la Policia Local d’Alboraia i permet a Ambulancias Edetanas S.L. comptar amb una localitat més on disposar de les seues unitats del departament de salut per a oferir un millor servei i un temps de resposta més ràpid tant en el municipi com en la zona sanitària de l’Hospital Clínic-Malvarrosa.