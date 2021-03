L’Ajuntament d’Alboraia i la Junta Local Fallera organitzen actes per a poder viure les falles des de casa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Este any està marcat per l’absència d’esdeveniments multitudinaris, per la crisi sanitària generada pel COVID-19. A causa de les restriccions existents, des de l’Ajuntament d’Alboraia i la Junta Local Fallera de la localitat, han decidit organitzar un esdeveniment anomenat “Falles Virtuals d’Alboraia 2021”.

La regidora de Cultura Festiva, Susana Cazorla Martí, va declarar que “Amb aquest esdeveniment volem donar visibilitat a les activitats virtuals que organitzen les comissions falleres i sobretot enviar un missatge d’ànim als fallers i falleres d’Alboraia. Tornarem amb més força que mai, quan les condicions ho permeten”

El dilluns 15 de març començaran aquests actes commemoratius de la festa fallera, amb una activitat titulada “La Balconà”. Amb la balconà s’anima als veïns i veïnes a decorar els seus balcons o finestres amb motius fallers, en senyal de suport a una de les nostres festes més tradicionals, així com enviar un missatge d’ànim i força a tots els fallers i falleres. Les fotos de la decoració es podran compartir per xarxes socials, amb l’etiqueta #FallesAlboraia2021 o #FallasAlboraya2021. També es publicarà una selecció en el periòdic municipal per a les persones que envien la foto a l’e-mail periodicalboraia@gmail.com (abans del 14 de març).

El dimarts 16 de març és el moment de la “Plantà Virtual”. Si eres d’una falla i tens algun ninot a casa, fes-te una foto amb ell. O també pots crear el teu propi ninot i enviar la fotografia. L’e-mail i les etiquetes utilitzades seran els mateixos, i el termini per a entrar en la particular “plantà” és enviar-lo abans del 15 de març.

Per a acabar, el dia 18 de març, es realitzarà una “Ofrena Virtual”. Podeu enviar fotos d’anys anteriors en l’ofrena, o ser creatius i crear el vostre propi ram i fer una foto. El termini per a enviar-lo serà fins al 17 de març, amb l’e-mail i les etiquetes indicades anteriorment.

Amb aquest esdeveniment es pretén recordar les nostres falles i poder commemorar aquests dies amb les possibilitats que ofereixen les xarxes socials i internet, respectant les mesures i recomanacions sanitàries, però sense oblidar les nostres tradicions.