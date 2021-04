L’Ajuntament d’Alboraia instal·la llums en la vorera per a facilitar els encreuaments en col·legis

Connect on Linked in

Les llums, creades per un veí d’Alboraia, s’han instal·lat per a millorar la seguretat viària de l’alumnat

L’Ajuntament d’Alboraia ha instal·lat llums en la vorera que canvien de color respecte al semàfor, facilitant l’encreuament per a vianants, a més d’alertar als vehicles de la presència d’un pas de vianants transitat.



Aquesta actuació s’ha dut a terme a causa de les peticions de pares i mares d’aquests col·legis per a millorar la il·luminació d’encreuaments en les hores de menys llum.



Les llums estan instal·lades en la vorera, en col·legis com el CEIP Cervantes i el Col·legi Santa María Marianistas Alboraia, i permeten una millor identificació de les llums del semàfor. En el CEIP Cervantes estan instal·lades en la calçada i sempre parpellegen, de manera que criden l’atenció dels vehicles sobre l’encreuament.



A més aquest tipus de lluminària és un invent creat en el municipi per l’alboraier Miguel Peris, i són un suport més a la seguretat viària en zones d’encreuament transitades per l’alumnat dels col·legis