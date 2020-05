L’Ajuntament d’Alboraia llança una campanya per a conscienciar en el respecte del treball de l’horta

Connect on Linked in

Respectar l’horta i el treball de qui la cultiva sempre és important, però ara més que mai cal recordar les normes de convivència en el camp



La Regidoria de l’Horta de l’Ajuntament d’Alboraia, dirigida per Raquel Casares Dolz, ha llançat una campanya per a conscienciar a la població en el respecte de l’horta, recordant les normes de convivència que s’han de respectar tot l’any.



A causa del context actual de desescalada de l’Estat d’Alarma, moltes són les persones que aprofiten el seu temps de passeig per a desplaçar-se per zones d’horta. Per això és important recordar les normes de convivència en el camp, que s’han de respectar tot l’any.



L’horta és, primer de tot, un espai productiu, de vida i treball per a moltes persones, per la qual cosa si algú vol aprofitar el seu passeig per zones agrícoles, ha de tindre en compte aquestes normes i no tindre actituds incíviques.



Les persones que treballen en les activitats agràries són essencials, i aquest és el seu espai de treball, per la qual cosa hem de respectar-les. Cal recordar que els vehicles agraris tenen prioritat, pel que s’ha de circular amb precaució.



És molt important, a més d’obligatori, portar al teu gos lligat i recollir els seus excrements.



Les persones que transiten amb bicicleta prop dels camps han de circular pels camins assenyalats per a ús de bici, sempre que siga possible.

Està prohibit entrar en les parcel·les o agafar qualsevol cosa, són propietats privades. També cal anar amb compte de no trepitjar cultius ni cavallons.



Respectar i cuidar l’horta, i a les persones que treballen en ella, és tasca de tots i totes.