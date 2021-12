L’Ajuntament d’Alboraia presenta la seua programació de Nadal

Connect on Linked in

Concursos, esdeveniments solidaris, esportius i culturals dins d’un ampli ventall d’activitats

L’Ajuntament d’Alboraia ha presentat un any més la seua programació per a les festes nadalenques. L’agenda, que està subjecta a la normativa sanitària vigent i que pot veure’s modificada segons l’evolució de la pandèmia, recull un ampli ventall d’activitats de tota mena, des d’esdeveniments culturals com a exposicions o contacontes i concerts, esportius com la Mar Silvestre i concursos d’aparadors o sortejos amb el comerç local i de pesebres, entre moltes altres opcions.

Cultura ha preparat una sèrie de contacontes per a l’entreteniment infantil. D’aquesta manera, els dies 22, 27, 28 i 29 de desembre i durant gener, els més xicotets i xicotetes de la casa podran acudir a la Biblioteca Pública Municipal i el Centre Cívic de Port Saplaya en diferents horaris que es poden consultar en el programa de festes. En el camp de les exposicions, ‘*Zoografía en blanco y negro’ i ‘Alegorías del Mediterraneo’ estarán disponibles a la Casa de la Cultura fins al 28 de gener.

El dimarts, 21 de desembre, el taller local Món Gran de persones majors i amb diversitat funcional realitzarà la seua festa nadalenca a les 10.00h. A la vesprada, l’Auditori d’Alboraia emetrà el festival de curts ‘El dia + curt d’Alboraia’, d’accés gratuït. Ja el 24 de desembre, Papa Noel no faltarà a la seua cita a la Casa del Comte Zanoguera a les 18.30h, on repartirà alguns regals. Enguany, per motius sanitaris, es reduirà l’entrada de familiar o acompanyants a dues persones.

La Biblioteca Pública Municipal represa els seus clàssics Tallers de reciclatge nadalenc els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre a les 10.00h, mentre que el Teatre l’Agrícola estrenarà el primer musical de la companyia Teatre de l’Abast “Buh”!.

La joventut protagonitzarà la Fira Jove de Nadal, que omplirà d’activitats el Passeig Aragó el dia 29 a les 11.00h amb una programació per a totes les edats. A les 18.00h l’Associació Valenciana de Circ farà un “Cabaret de circo navideño y familiar” en el Teatre Agrícola.

El 30 el Teatre l’Agrícola s’omplirà de música, màgia i humor en “Un show màgicament divertit!”, a les 20.30h. El diumenge 2 de gener els visirs dels Reis Mags recolliran les cartes en la Festa de Nadal en el Comerç, al Parc de les Vies a partir de les 11.00h., un esdeveniment que també tindrà multitud de tallers i premis. El teatre musical familiar “Piratas, el secreto del árbol” de ARTEAESPAI, es representarà els dies 3 i 4 de gener en el Teatre l’Agrícola.

El Tren Nadalenc, una coneguda atracció en la qual col·laboren els comerços del municipi i que l’Ajuntament d’Alboraia promou per a fomentar el consum en aquests locals, tornarà a recórrer el municipi els dies 31 de desembre, 2 i 3 de gener. Els tiquets s’aconsegueixen gratuïtament comprant en els negocis de la localitat.

Port Saplaya també se suma a l’esperit nadalenc amb el 2n Concurs de Llums de Nadal, una iniciativa organitzada per Hostaleros de Port Saplaya en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alboraia i Leroy Merlin i en la qual poden participar els veïns i veïnes fins al 3 de gener. Per a això, hauran de manar una foto del seu balcó decorat i il·luminat amb motiu d’aquestes festes i enviar-la a hostelerosportsaplaya@gmail.com. Seran publicades en el compte de Facebook Hostaleros de PortSaplaya, on podran ser votades. Les guanyadores tindran diversos premis.

Finalment, el 5 de gener, els Reis Mags modificaran la seua tradicional arribada a Port Saplaya per mar, la visita per La Patacona i la cavalcada a la vesprada en el nucli tradicional per una proposta que està preparant el Consistori d’una forma diferent per a tots i totes i que serà comunicada a través dels canals oficials d’informació de l’Ajuntament d’Alboraia (Whatsapp, web oficial i xarxes socials).

Altres activitats que s’han estat realitzant durant aquestes dates han consistit en el XXVII Concurs de Pesebres, organitzat per la Junta Local de Germanors i Corporacions de Setmana Santa o sortejos en el Mercat Municipal o un concurs d’aparadors organitzat per l’Associació de Comerciants, Empresaris i Professionals d’Alboraia per a promoure el consum en el comerç local, entre moltes altres iniciatives com una recollida solidària d’aliments per Xufarunners per a l’ONG Tira Avant Alboraia Solidària. Amb motiu de la pandèmia, l’Ajuntament i altres associacions ja ha anul·lat diversos actes com la VII Sant Silvestre Jamboree Scout Alboraia, els concerts de la Societat Musical d’Alboraia o el festival de zona juniors, entre altres, amb la finalitat de garantir la seguretat dels veïns i de les veïnes durant el Nadal.

La programació pot consultar-se en la web oficial de l’Ajuntament d’Alboraia.