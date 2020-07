L’Ajuntament d’Alboraia rep a les 14 persones becades en el pla Forma’t Alboraia

Els i les joves estudiants han sigut rebudes per l’alcalde i part de l’equip de govern

L’Ajuntament d’Alboraia ha rebut a les 14 persones que finalment han sigut becades per a una estada de formació aquest estiu, dins de la iniciativa “Forma’t Alboraia”.



Miguel Chavarría, alcalde d’Alboraia, i part de l’equip de govern, han rebut aquest matí als i les estudiants que finalment participaran en “Forma’t Alboraia”. Després d’una breu xarrada i recepció, se’ls ha entregat el material necessari i s’han dirigit als seus respectius llocs per a conéixer el funcionament de les tasques a realitzar durant aquests mesos.



Des del consistori s’ha becat a un total de quinze persones estudiants de titulacions relacionades amb el servei al qual són designades. Dues persones amb titulacions relacionades per a la Biblioteca Pública Municipal, una persona per al servei d’Esports i Festes, una persona per a Secretaria, cinc persones estudiants de titulacions de ciències de la salut per a Salvament i Socorrisme, i cinc per a Turisme. Finalment una plaça de les 15 convocades, la de Cultura i Joventut, ha quedat deserta, en renunciar la candidata i no haver-hi cap persona més inscrita amb les titulacions relacionades.



Les persones becades estaran contractades durant juliol i agost, i suposarà un reforç a la contractació i formació de persones joves de la localitat.