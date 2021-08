L’Ajuntament d’Alboraia reparteix quasi un milió d’euros a les activitats econòmiques del municipi a través del Pla Resistir

Connect on Linked in

El Consistori ha transferit ja més de 600.000 euros i distribuirà pròximament el romanent entre les sol·licituds ja aprovades

L’Ajuntament d’Alboraia ha transferit ja 606.594,96 euros a les 267 sol·licituds valorades favorablement que conformen les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir de la localitat. Serà, en total, quasi un milió d’euros (851.116 euros) que rebrà el teixit econòmic local, comerços, hostaleria i molts altres sectors, quantitat que s’aconseguirà després del repartiment del romanent de 244.521,04 euros entre les empreses i persones autònomes sol·licitants. El programa de reforç del teixit comercial i empresarial de la localitat ha beneficiat amb 2.000 euros fixos i 200 euros addicionals per cada treballador/a, aconseguint un màxim de 4.000 euros, a cada sol·licitant de les ajudes. “Aquesta quantitat es veurà ampliada en les pròximes setmanes gràcies al romanent que repartirem”, anuncia l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, “ja que volem que el teixit econòmic local compte amb tots els recursos disponibles i amb tot el nostre suport per a continuar amb els seus projectes”.

L’Ajuntament d’Alboraia ha aportat 127.667,40 euros de la inversió total en la qual participen la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, una quantitat que s’inclou en els 228.000 euros aproximats que contemplen els Pressupostos Municipals per a ajudes al comerç local i l’hostaleria i que suposa un destacat increment respecte a l’exercici anterior.

Promoció del comerç local

Es compleix, així, un dels objectius de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball, Comerç i Consum que encapçala Sebastián Torres, que des del principi de la pandèmia COVID-19 ha treballat per a pal·liar les seues conseqüències financeres. Una de les mesures més destacades va ser ampliar el termini un mes més per a sol·licitar aquestes ajudes, amb el que es va obrir a 47 nous col·lectius, relacionats amb les arts gràfiques, la fotografia, el taxi o activitats de reparació, entre altres, així com l’Agència de Desenvolupament Local va estar resolent tots els dubtes i qüestions i informant del procés.

A la iniciativa del Pla Resistir se li ha sumat la campanya ‘Alboraia eres tu’ per a promocionar el comerç local i el consum de proximitat, entre altres actuacions que han tractat de protegir i promoure un dels sectors més afectats per l’esmentada crisi sanitària. Entre elles, per exemple, la campanya ‘Compres amb cor’ per a agrair als veïns i les veïnes que consumisquen en els comerços d’Alboraia o la comunicació d’ajudes i subvencions o de tallers de formació.