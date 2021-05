L’Ajuntament d’Alboraia senyalitza els seus espais agraris amb consells per a sensibilitzar a la població

Connect on Linked in

Els cartells recorden que l’horta és un espai de treball i s’ha de respectar

L’Ajuntament d’Alboraia ja va instal·lar després de la quarantena cartells recordant les normes que s’han de respectar en els espais d’horta, a causa de l’augment de vianants que triaven zones agràries per a passejar.

Ara s’han instal·lat cartells més grans de fusta, molt més visibles i duradors, fins a nou punts d’accés a l’horta d’Alboraia.

L’objectiu és recordar les normes dels espais agraris per a les persones que estan de pas, ja que aquest és un espai de treball per a molta gent, i com tal s’ha de respectar. Algunes d’aquestes normes són portar els animals de companyia lligats perquè no causen danys en els camps, no trepitjar els bancals, ni furtar o fer malbé els productes cultivats, entre altres.

Aquesta actuació forma part del Pla d’Acció per a l’activitat agrària d’Alboraia, resultat d’un procés de treball conjunt amb els i les agricultores del municipi i la Fundació Assut. Aquest pla conté propostes treballades i pactades amb les persones que treballen l’horta alboraiera, amb l’objectiu de millorar l’horta en diversos àmbits, i sensibilitzar a la població de la importància de respectar aquests espais com en el cas d’aquesta actuació.