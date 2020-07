L’Ajuntament d’Alboraia signa un acord amb l’Hotel Bcome Patacona per a promocionar i fomentar l’ocupació local

Connect on Linked in

El nou hotel situat a la Patacona es compromet així amb el municipi a fomentar la contractació local

L’Ajuntament d’Alboraia ha signat un acord amb l’Hotel Bcome Patacona, pròxim a finalitzar la seua construcció en la zona sud de la Patacona, amb la finalitat d’unir esforços en favor l’ocupabilitat local.

Miguel Chavarría, alcalde d’Alboraia, al costat de la regidora d’urbanisme, Ana Bru, han rebut aquesta setmana a representants de Greystar Spain SL, empresa que està duent a terme el projecte del nou hotel a la Patacona.

En aquest conveni totes dues parts es comprometen a fomentar la contractació local, a través de l’Agència de Desenvolupament Local del municipi. Des del propi Ajuntament d’Alboraia, mitjançant la seua Agència de Desenvolupament Local, es gestionaran i publicitaran ofertes laborals de l’hotel.

"És un pas molt positiu perquè el treball que es genera a Alboraia, servisca per a emprar a persones del nostre propi municipi. Aquest tipus d'establiment suposa també una oportunitat per a l'alumnat que cursa hosteleria en el nostre municipi, en ECOTUR, per exemple, manteniment de sistemes elèctrics, que es cursen en l'IES de Patacona, entre altres, si les contractes de l'establiment vénen a Alboraia a la recerca de nous efectius per a les seues plantilles. La idea és que a l'hora de buscar personal, treballen amb les nostres ADL en eixa cerca", va assenyalar el primer edil. "D'altra banda, Alboraia necessitava donar un ús definitiu a aquest edifici que havia quedat a mig fer, i per a la promoció turística d'Alboraia ha de ser positiu comptar amb un establiment hoteler d'aquest tipus: modern, assequible i amb nombrosos serveis, que s'adapta a les necessitats del turisme familiar característic de les nostres platges".