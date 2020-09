L’Ajuntament d’Alcàsser lloga una nau per a emmagatzemar els monuments fallers

Connect on Linked in

Les tres comissions falleres del municipi poden fer ús d’aquest espai per a guardar els seus monuments

La situació sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 va obligar els ajuntaments a cancel·lar, definitivament, la celebració de les Falles 2020. Una decisió difícil que es va prendre quan gran part dels monuments fallers ja eren als carrers. Per això, des de l’Ajuntament d’Alcàsser van optar per llogar una nau on poder emmagatzemar aquests monuments fins a la celebració de les Falles de 2021.



D’aquesta manera, les tres comissions falleres del municipi d’Alcàsser tenen a la seua disposició aquest espai, pagat pel Consistori, per a guardar els seus respectius monuments fallers, garantint així la seua conservació. «Era necessari que des de l’Ajuntament, en aquells moments tan complicats, estiguérem al costat de les comissions falleres i els oferírem un lloc on poder protegir els monuments que tant d’esforç els han costat», ha explicat l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora.



Així mateix, tal com destaca l’alcaldessa d’Alcàsser, «les comissions falleres són un motor cultural molt important per al municipi. Per això, des de l’Ajuntament continuarem treballant per a ajudar-los en tot el que necessiten».