Des de l’Ajuntament d’Aldaia es comunica la suspensió i ajornament de les festes falleres i dona així continuïtat a les mesures adoptades per la resta de institucions, davant les recomanacions del Ministeri de Sanitat, per la prevenció davant el COVID-19 o Coronavirus.

Guillermo Luján, alcalde d’aldaia, manifesta en nom de tot l’equip de govern “Tot el afecte als fallers i falleres i les comissions del nostre poble, als artistes fallers i a tots els comerciants i les persones que es vegen afectades per la suspensió de les falles. També done el meu suport a les persones que han hagut de prendre esta dificil decisió, al Ministeri de Sanitat i sobretot al president de la Generalitat, Ximo Puig. Em consta que esta mesura s’ha prés seguint les indicacions dels experts en sanitat i pensant en el bé general de la població, sempre amb criteris tècnics i cientifics. És una situació complicada per a tots, però confiem en que seguint les instruccions dels experts superarem les dificultats.”

D’esta manera, les competicions esportives professionals passaran a celebrar-se a porta tancada.