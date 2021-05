L’Ajuntament d’Aldaia presenta un documental del compositor Pasqual Fuentes i Alcàsser

Connect on Linked in

Aldaia reuneix el sector cultural en el TAMA, entorn a la figura del gran compositor del municipi del segle XVIII, per a commemorar els 300 anys de la seua música

El Dissabte passat 15 de maig el Teatre Auditori Municipal d’Aldaia (TAMA) va commemorar els 300 anys del naixement del compositor i músic aldaier Pasqual Fuentes i Alcàsser amb la presentació del documental ‘La*descoberta d’un músic d’Aldaia’.



Un acte que va comptar amb la participació de Guillermo Luján Valero, alcalde del municipi, Encarna Comes Iglesia, regidora d’Arxiu i Biblioteca, i Francesc Valldecabres, músic i guanyador del premi d’estudis locals de l’Ajuntament d’Aldaia pel seu treball dedicat al compositor.



Després de l’estrena del documental, que repassava la seua vida i obra, Valldecabres va parlar sobre les influències d’Alcàsser i les particularitats de les seues composicions més característiques, les estructures musicals de les quals actualment continuen sent recognoscibles per al públic.



L’acte va congregar a nombrosos representants institucionals, així com d’associacions musicals, culturals i festives de la localitat, com les Falleres Majors d’Aldaia.