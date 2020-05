L’Ajuntament d’Aldaia realitza 14.000 anomenades a les persones majors del municipi durant el confinament

Connect on Linked in

La declaració de l’estat d’alarma provocada per la pandèmia del Coronavirus, va portar al govern municipal d’Aldaia a redissenyar el servei ‘Prop del teu’ d’acompanyament a les persones majors, i que ja es venia prestant des de l’any 2017, per a adaptar-lo a la nova situació. Així ho explica l’alcalde del municipi, Guillermo Luján, qui indica que “redistribuïm a personal de l’empresa pública, Aldaia *Pròxima, perquè es posaren a la feina en aquesta tasca i poder així telefonar a les persones majors de la localitat i saber quin és el seu estat”.

Així, a través d’aquesta iniciativa, s’ha contactat amb més de 2.300 veïns majors de 65 anys, a raó de sis rondes de crides, la qual cosa llança un total de 14.000 crides des de l’inici de la crisi del Coronavirus, “una xifra que mostra la intensitat amb la qual el personal municipal ha treballat per a interessar-se per l’estat dels nostres majors”. Així doncs, en el moment en el qual s’ha detectat que algú tenia alguna necessitat bàsica pendent, s’ha derivat de manera immediata als serveis socials municipals per a solucionar-la, ja es tractara de qüestions alimentàries, farmacèutiques o d’una altra índole. L’objectiu era que cap persona major tinguera cap manca bàsica sense resoldre. “A més, per a alguns casos de persones en una situació d’especial vulnerabilitat, s’ha posat en marxa un protocol d’especial seguiment, per a vetlar pel seu benestar”, expliquen des del departament de Serveis Socials Municipals.

En aquesta línia, la regidora de Benestar Social i Atenció a les Persones, Empar Folgado, explica que amb l’avanç del desconfinamient i la superació de les diferents fases de l’estat d’alarma en les pròximes setmanes, el ‘Prop del teu per telèfon’ “s’anirà adaptant a les noves circustancias, situacions i necesidaddes de les persones majors, amb l’objectiu d’oferir sempre un servei òptim”.

Per part seua, Marta Romeu i José Martínez Luna, els edils al capdavant de les àrees de ‘Aldaia Pròxima’, Esports i Educació, així com el propi alcalde i l’edil Folgado, han volgut mostrar el seu agraïment al personal de l’empresa pública municipal que ha sigut derivat al servei ‘Prop del teu per telèfon’ per a realitzar les anomenades a les persones majors “per la seua dedicació i la professionalitat amb la qual han fet aquesta tasca des del primer minut fins a l’últim.”