L’Ajuntament d’Aldaia signa un conveni que aconsegueix el dret de tanteig per a la compra d’habitatges

Connect on Linked in

Les vivendes adquirides es qualificaran de protecció oficial i es posaran a la disposició de les famílies del municipi que més el necessiten

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha visitat Aldaia per a signar un conveni amb l’alcalde, Guillermo Luján, per a la cessió de dret de tanteig i retracte, que permetrà a l’Ajuntament adquirir habitatges per a atendre les necessitats residencials del municipi.

Martínez Dalmau ha explicat que amb este conveni la Generalitat “ofereix una eina molt eficaç a les entitats locals per a crear i ampliar el parc públic d’habitatge”. Uns immobles que es posaran a la disposició de les famílies del municipi que més el necessiten.

L’alcalde, Guillermo Luján, de destacava que “és un dels problemes més determinants de la vida dels nostres veïns, i de tot l’Estat. La realitat social és que l’habitatge és essencial en la vida de qualsevol persona i l’aposta que fem és buscar entre les diferents administracions solucions per a incrementar el parc públic d’habitatges. És la manera de donar resposta a esta necessitat tan determinant”.

En la trobada es va recordar que, en l’àrea metropolitana de València, el preu del lloguer ha augmentat un 53% en cinc anys i, encara que Aldaia és un dels municipis amb més parc públic de la Generalitat a l’Horta, “la necessitat d’habitatge després de la pandèmia és evident”.

Tot això “reforça la idea que cal continuar augmentant el parc públic, no únicament per a donar una resposta als demandants d’habitatge, sinó també per a fer una tasca de prevenció a futures situacions d’emergència provocades per la COVID-19”, ha declarat el titular d’Habitatge.

A més, considera que la signatura d’aquest conveni demostra que cal “continuar insistint en la necessitat d’acabar un sistema de protecció social entorn a un dret que mai abans s’havia garantit”.

Així mateix, el vicepresident segon ha destacat la importància que té “la implicació dels ajuntaments en aquest gran repte d’ampliar el parc públic”. En aqueix sentit, ha recordat que amb la signatura d’aquest conveni es fa un primer pas perquè l’Ajuntament d’Aldaia puga optar a les subvencions que la Conselleria té per a aquest fi, i que ascendeixen a un total de deu milions d’euros per a aquest 2021.

Un altre punt rellevant d’aquest conveni és que els habitatges que s’adquirisquen a través del tanteig i retracte es qualificaran de protecció oficial amb caràcter permanent, per la qual cosa s’incorporaran al seu parc públic municipal.

Mitjançant aqueixa mesura, la Generalitat pot cedir els drets d’adquisició preferent al municipi on se situe l’habitatge objecte de tanteig o retracte, alguna cosa que podrà exercir directament o a través d’un ens públic en el qual delegue les competències d’habitatge.

Situació de l’habitatge

En la reunió també s’ha tractat la situació de l’habitatge a Aldaia. Des de juliol de 2015 la Conselleria ha invertit un total d’1.388.682 euros en diferents actuacions, com la millora i reparacions del parc públic, a les quals s’ha destinat 440.000 euros, dels quals 173.000 corresponen a reparacions de 16 habitatges i 267.000 a l’atenció de reclamacions en pisos i elements comuns.

A més, també s’han adquirit quatre habitatges en el municipi mitjançant el procediment d’adquisició directa a la Sareb, per un valor de 263.675 euros. Una d’elles ja s’ha adjudicat i les altres tres estan en procés d’assignació.

De la mateixa manera, en l’actualitat s’estan duent a terme les obres de reparació i reforma urbana integral dels carrers Escultor Melitón Comes i Camí Encreullades, que compten amb un pressupost de 650.890 euros, dels quals la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica aporta 250.000 euros.

Finalment, en la trobada també s’ha plantejat la possibilitat de desenvolupar un pla de regeneració urbana en el grup del Barri de Crist, situat entre els termes municipals d’Aldaia i Quart.