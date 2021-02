Connect on Linked in

S’ha iniciat la rehabilitació de la façana

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca continua les obres de restauració del Teatret, en concret s’ha iniciat la rehabilitació de la façana. L’actuació en aquest edifici, també conegut com a Antic Teatre, tindrà una duració màxima de dos mesos i serà a càrrec de l’empresa MEDING Gestió d’Obres i Projectes. El cost de l’obra ascendeix a 33.254,68€ i contempla la reparació d’elements danyats tant de la façana, com de la cornisa i fusta de l’exterior de l’edifici.

Aquest edifici, definit com a Monument d’Interés Local, va ser un antic Casino i actualment és usat per a finalitats socioculturals, especialment com a teatre. A més, és la seu de l’Escola Permanent d’Adults, EPA. Per a adequar l’espai a l’EPA, en intervencions anteriors també es va reformar l’instal.lació elèctrica i es va pintar.

Per altra banda, aquest any està prevista la rehabilitació de l’escenari i el sòl de la sala principal del Teatret, en una pròxima intervenció.

El Teatret està situat en l’encreuament dels carrers Doctor Navarro i Sant Bartomeu. Durant les obres en la façana quedarà prohibit aparcar en un xicotet tram del carrer Sant Bartomeu, coincidint amb la façana de l’edificació.