L’ajuntament d’Alfara del Patriarca entrega tres lots de llibres coeducadors als col·legis de la població i a la biblioteca municipal

El consistori organitza tres contacontes per als escolars de primer i segon de primària del municipi

Les activitats formen part del projecte “El passeig morat de Mussi” per conscienciar a través de la literatura de les desigualtats per raó de gènere

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca ha fet entrega aquest matí de tres lots de llibres coeducadors als centres escolars del municipi i a la biblioteca municipal. L’objectiu és que els contes puguen ser treballats tant a l’aula com a casa. A més, a l’alumnat de primer i segon de primària se li lliurarà també un saquet i un punt de llibre de la campanya “El passeig morat de Mussi”. En total es repartiran vora un centenar de motxilles de tela entre els grups d’edat als quals es dirigeix el projecte. Tot el material està dissenyat amb el dibuix del mussol “Mussi”, que és la imatge de la biblioteca municipal. Dins dels saquets s’inclou per als pares una guia didàctica per a les famílies sobre coeducació, que pretén ser un instrument de suport útil i de senzill maneig, integrant els diferents models familiars que conviuen en la nostra societat i fomentant un canvi d’actitud que afavorisca la coeducació en igualtat de gènere.

Aquesta iniciativa de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca s’integra dins de la segona edició del projecte “El passeig morat de Mussi”, amb l’objectiu principal que xiquetes i xiquets “prenguen consciència de les desigualtats per raó de gènere respecte a rols, estereotips i actituds, i desenvolupen una actitud crítica davant d’aquests, afavorint sempre el desenvolupament de l’afectivitat i les relacions personals positives”, explica Marisa Almodóvar, alcaldessa d’Alfara del Patriarca.

Els llibres que s’han adquirit perquè siguen disfrutats pels xiquets i xiquetes del poble són: “La Marta diu No!” de Cornelia Franz i Stefanie Scharnberg (Ed.Takatuka); “Vida secreta de las mamás” de Beatrice Masini i Alina Marais (Ed. Laberinto); “Malena Bal·lena” de Davide Cali i Sonja Bougaeva (Ed. Libros del zorro rojo); “Cua de sirena” de Alba Barbé-Serra; Sara Carro Ibarra i Joan Turu Sànchez (Ed. Bellaterra); i “¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?, de Raquel Díaz Reguera (Thule Ediciones).

A més, dins d’aquest projecte, es realitzaran 3 contacontes al poliesportiu municipal “El Paretó”. El 25 de març tindrà lloc el primer sota el títol “Per què les zebres tenen ratlles i altres contes de la sabana”. El 14 d’abril serà el torn de: “La casa de Carmeta”. I per últim, el 13 de maig “Un lugar en el mundo”.